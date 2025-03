El Gobierno vasco dotará con hasta 3.500 euros la compra de vehículos de bajas emisiones a partir de abril

ABC Jueves, 27 de marzo 2025, 18:50 Comenta Compartir

El Gobierno vasco concederá ayudas de hasta 3.500 euros por la sustitución de vehículos contaminantes por uno nuevo con emisiones inferiores a 125 g/km en el caso de compra de turismos y de menos de 150 g/km para las furgonetas. En la fase inicial del programa se prevé sustituir 2.000 turismos y furgonetas por otras de mayor eficiencia y menos contaminantes, con lo que se evitarán emisiones que superarán las 24.000 toneladas de CO2, equivalentes a las producidas por 16.000 hogares.

Las ayudas se aplicarán a aquellas adquisiciones realizadas a partir del 1 de abril, siempre y cuando la compra esté realizada y pagada en su integridad a partir de esa fecha, y podrán solicitarse en la página web del Ente Vasco de la Energía.

El Gobierno Vasco ha presentado este jueves en Amorebieta (Bizkaia), en el marco del Grupo para la Defensa Industrial, un nuevo programa de ayudas para la compra de 'Vehículos de Menos Emisiones', que se canalizará a través del Ente Vasco de la Energía.

Este grupo de trabajo, liderado por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, reúne a las principales instituciones públicas del país, y a una representación de la industria y el tejido económico, con clústeres industriales, organizaciones empresariales, cámaras de comercio y empresas representativas. Su misión es proveer a la industria vasca de información en tiempo real para hacer frente a la guerra arancelaria, así como presentar medidas para impulsar la actividad industrial y paliar los posibles daños que puedan causar las nuevas medidas comerciales del Gobierno de Estados Unidos.

Como ha destacado el consejero, «debemos de ser capaces de ayudar a la ciudadanía a acceder a vehículos nuevos que supongan generar menos emisiones, a la vez que apoyamos al sector de la automoción», para apelar también al papel que deben adoptar los líderes de gobierno. «Nos toca liderar y nos toca ahora. Tenemos que agarrar fuerte el volante y sortear las curvas que vienen para el sector», ha dicho.

«Hasta ahora, --ha explicado-- la apuesta europea ha sido el vehículo eléctrico, pero su despliegue no está funcionando como se esperaba. La gente está apostando por un coche de segunda mano y no por uno eléctrico, y un parque móvil con coches antiguos no contribuye a la descarbonización».