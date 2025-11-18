Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Moción de censura en Valsequillo, en directo: Francisco Atta cede el bastón de mando tras 14 años como alcalde del municipio
El G6 es la apuesta de la marca por los SUV eléctricos FP

Xpeng prevé un cierre flojo de 2025

Juan Roig Valor

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:00

Comenta

XPeng, fabricante chino de vehículos eléctricos, prevé que sus ingresos del cuarto trimestre se situarán entre 21.500 y 23.000 millones de yuanes (3.03-3.25 mil millones de dólares), por debajo del consenso de los analistas, que estimaba 26.000 millones de yuanes, según datos de LSEG.

La advertencia se produce en medio de una prolongada guerra de precios y una competencia creciente en el mayor mercado automovilístico del mundo, factores que podrían frenar el crecimiento de la compañía. Las acciones de XPeng en Estados Unidos, que se han más que duplicado en 2025, cayeron casi un 3% en la preapertura.

Esta perspectiva más cauta llega a pesar de que XPeng y su rival NIO registraron entregas récord en octubre, mientras que las ventas de Tesla en China cayeron a mínimos de tres años, lo que evidencia el impacto desigual de la guerra de precios en el sector de vehículos eléctricos chino.

Según la analista Rosalie Chen, de Third Bridge, «desde el lanzamiento del Mona M03 el año pasado, combinado con la reducción de inversión en conducción inteligente, XPeng ha perdido atractivo de marca en modelos por encima de 200.000 yuanes». El Mona M03, desarrollado junto al gigante de transporte compartido DiDi, es central para la estrategia de XPeng en el segmento de vehículos eléctricos más asequibles.

Durante un evento de «AI Day» celebrado este mes, XPeng presentó conceptos futuristas de «coches voladores» y robots humanoides destinados a fábricas y almacenes, proyectos que requieren fuertes inversiones en I+D y podrían presionar la rentabilidad a corto plazo.

En el tercer trimestre, XPeng reportó ingresos de 20.380 millones de yuanes, en línea con las expectativas, impulsados por un aumento del 149,3% interanual en las entregas de vehículos. La compañía proyecta que las entregas crecerán entre un 36,6% y un 44,3% interanual. El resultado neto negativo se redujo a 380,9 millones de yuanes, frente a 1.810 millones en el mismo periodo del año anterior.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  2. 2 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  3. 3 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech
  4. 4 María Méndez dimite al frente de RTVC y el Gobierno propone en su lugar a César Toledo
  5. 5 El descontrol de los accesos al Roque Nublo
  6. 6 Las lluvias se quedan en Canarias y la Aemet avisa de las zonas afectadas
  7. 7 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en menos de 24 horas
  8. 8 Malas noticias para la UD: Ale García sufre una rotura fibrilar
  9. 9 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio
  10. 10 Una mujer resulta herida tras caer con su vehículo por un barranco en Valleseco, Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Xpeng prevé un cierre flojo de 2025

Xpeng prevé un cierre flojo de 2025