Así vemos los coches eléctricos: los chinos ganan por precio y los europeos por calidad

Más de la mitad de los españoles posiciona a las firmas chinas como pieza indiscutible de desarrollo e impulso de los vehículos eléctricos en nuestro país. Así y, hasta un 56% de los usuarios, asegura que la irrupción de estos fabricantes en el mercado español, a través de modelos con un menor coste económico para el ciudadano, promoverá un alto nivel de demanda de vehículos electrificados en España.

A esta conclusión llega el estudio presentado por Toluna y las consultoras PONS Mobility y Nort3 en el Observatorio de Movilidad «Las marcas ante la disrupción de la movilidad: nueva regulación, nuevos actores, nuevos clientes» celebrado por el Comité de Marketing de Movilidad de la AMKT (Asociación de Marketing de España).

El estudio ha revelado la percepción positiva de la sociedad con dichos fabricantes chinos en lo que respecta a la generación de empleo (para casi 1 de cada 2 usuarios encuestados), así como en la contribución al impulso de la innovación en la cadena de valor del sector automoción (para 3 de cada 4 usuarios encuestados). Una imagen positiva que se extiende, especialmente, entre los menores de 35 años, los mayores seguidores de las marcas chinas (56%).

El Observatorio del Comité de Marketing de Movilidad de la AMKT ha reunido en un mismo lugar a diversos expertos y profesionales provenientes principalmente del sector de la movilidad y la automoción, y ha puesto el foco en los rasgos de la movilidad del mañana, sobresaliendo, entre otros, por la integración de tecnologías inteligentes -como la conducción autónoma-, una mayor eficiencia o conectividad, o el uso de tendencias disruptivas.

La jornada ha tratado de dar respuesta a algunas cuestiones como «¿Está la industria preparada para estos cambios?», «¿Qué nuevos protagonistas emergen en este escenario?» o «¿Cuál es el verdadero rumbo del futuro de la movilidad?». También se ha puesto en valor el peso de las marcas europeas, pues continúan siendo las que mayor nivel de aceptación generan en la sociedad, concretamente, para el 71% de los usuarios. Tras ellas, aunque a una gran distancia, las asiáticas -Japón y Corea del Sur- (18%). Más lejanamente se posicionan las americanas (7%) y las chinas (4%).

Las marcas europeas lideran

En este sentido, las firmas europeas lideran el ranking de las marcas más sostenibles para los españoles (67%), así como las que presentan un mejor diseño y atractivo visual (57%). No obstante, cuando se trata de precios, las chinas logran escalar a la primera posición y son consideradas como las firmas con unos precios más accesibles (45%), aunque seguidas de cerca por las europeas (32%). Pero cuando entra en juego la simbiosis calidad-precio, las europeas se llevan la palma (50%), superando a las chinas (11%). En este sentido, las generaciones más mayores forman el grueso de la población que más confía en el precio como principal valor añadido de las marcas chinas (54%). Los jóvenes, por su parte, aún no las perciben de manera mayoritaria como opciones de buen precio (30%).

Asimismo, las firmas europeas despuntan en otros valores añadidos como la seguridad (72%) o las últimas tecnologías incorporadas (43%).

Entre las firmas chinas, tres de ellas son las que celebran el Top 3 de las marcas más conocidas entre los usuarios: MG (41%), Lynk & Co (19%) y BYD (18%). No obstante, resalta el dato de que más de un 31% de los encuestados asegura no «recordar ninguna en particular». En esto último, despuntan el público femenino (40%) y los mayores de 55 años (42%).