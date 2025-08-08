El precio de los coches usados se dispara un 8,7% hasta los 17.795 euros de media

Canal Motor Viernes, 8 de agosto 2025, 06:05 Comenta Compartir

Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano acumulan un total de 1.264.950 unidades hasta julio, lo que supone un 5,2% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de MSI para la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (GANVAM). Solo en el mes de julio, las ventas crecieron un 5,8% hasta alcanzar las 193.933 unidades, lo que supone que por cada nuevo se venden dos usados.

Este crecimiento en ventas viene aparejado de un aumento en los precios, que se han disparado un 8,7% en el mes de julio hasta marcar el récord de 17.795 euros de media. La subida respecto al mes anterior es del 1,5%; aunque moderada, rompe la tendencia de los últimos nueve meses, en los que se habían detectado descensos consecutivos.

El mes de julio vuelve a poner de manifiesto una clara polarización por antigüedad. Los vehículos de más de 20 años son los que más suben de precio, con un incremento del 15%, alcanzando los 5.905 euros. También registran subidas destacadas los coches de entre 16 y 20 años (+12,3%) y los de entre 11 y 15 años (+9,5%), lo que indica que estos tramos siguen teniendo una alta demanda.

En contraste, los vehículos seminuevos (menos de 1 año) muestran una caída de precio medio de oferta de un 7,5%, situándose en 36.889 euros. Es el único segmento que desciende de forma significativa, lo que puede interpretarse como una oportunidad para quienes buscan un coche prácticamente nuevo con un precio más ajustado. Los vehículos de entre 1 y 3 años mantienen una subida moderada del 1,4%, mientras que los de 4 a 5 años crecen un 3,4%, según el barómetro mensual de Coches.net.

La evolución del precio de los vehículos seminuevos confirma una tendencia a la baja que ya no parece puntual. Tras caer un 9,5% en junio, y registrar descensos interanuales desde marzo, en julio se registra un nuevo descenso del 7,5%, lo que indica una corrección progresiva en este segmento. Esta bajada, además, contrasta con las subidas generalizadas en el resto del mercado de ocasión.

El mapa por comunidades autónomas indica subidas generalizadas, aunque con grandes diferencias territoriales. Navarra registra el mayor incremento del país, con un 20%, seguida de Canarias (15,5%) y La Rioja (14,7%). También superan el 10% de subida regiones como Asturias (+11%),Extremadura (+10,6%) y Murcia (+10,3%).

En cuanto a precios absolutos, el País Vasco vuelve a ser la comunidad con el vehículo de ocasión más caro, con 19.529 euros, seguido de Cataluña (19.422 euros) y Madrid (19.331 euros). En el extremo opuesto se sitúan La Rioja (16.082 euros), Canarias (16.088 euros) y Extremadura (15.559 euros), lo que supone diferencias de hasta 4.000 euros según las distintas regiones de España.

Se buscan coches de combustión

El análisis por tipo de combustible revela que las motorizaciones tradicionales siguen fuertes. Los vehículos de gasolina alcanzan un precio medio de 17.220 euros, con una subida del 8,3% respecto a julio de 2024. Por su parte, los vehículos diésel se sitúan en 14.095 euros, con un incremento del 5,5% interanual.

Estas cifras confirman que los motores convencionales siguen siendo los más demandados en el mercado de vehículos de ocasión. En el otro extremo, los vehículos eléctricos e híbridos siguen con una tendencia bajista y marcan un nuevo retroceso. Su precio medio baja hasta los 30.553 euros, lo que supone una caída del 6,4% interanual.