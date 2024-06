Esta es la multa que pondrán a los vehículos sin distintivo ambiental a partir del próximo lunes

La Zona de Bajas Emisiones de Madrid no hace más que endurecerse. El 14 de enero finalizó el periodo de aviso para M-30 y su interior y ahora, a partir del lunes 1 de julio, llega el turno a las zonas comprendidas para el interior de la M-40, que han tenido seis meses para avisar a los vehículos que cruzaban el área de forma indebida.

Los vehículos que no podrán acceder a Madrid más allá de la M-40 son aquellos que no tengan distintivo medioambiental. Es decir: turismos diésel anteriores a 2006 o gasolina de antes de 2000 que tengan categorías 00 (sin especificar), 02 (familiar) y 33 (todoterreno). Furgonetas, camiones o motos no se verán afectados.

Es necesario que, si no tienen distintivo, estén empadronados en Madrid antes del 2022 o paguen el impuesto de circulación en la capital. Ahora, solo podrán atravesar el término municipal de Madrid a través de M-40, M-45 y M-50, así como las autovías radiales hasta el límite de M-40, que quedarán libres de restricciones.

Según los datos del Ayuntamiento, en el interior de la M-40 se registraban 3.751 accesos diarios indebidos de media, cifra que se ha reducido un 34,2% desde entonces. A partir del lunes, se espera que el número retroceda hasta el entorno de los 1.400 vehículos al día. Esto, con la sanción de 200 euros que supone cada uno de ellos, supone una cuantía de unos 280.000 euros para las arcas de Madrid.

En el interior de la M-30, la ZBE que empezó a multar a principios de año, se contabilizaban 1.798 accesos indebidos en diciembre del año pasado. En mayo estos habían retrocedido hasta los 844, un 53 % menos.

Desde el Ayuntamiento afirman en su comunicado que «con la implantación de la ZBE, los tránsitos de vehículos sin distintivo ambiental en el interior de la M-30 han disminuido hasta representar el 2,3 % del total. En 2019, esta cifra era del 12,7%».

En lo que va de año, Madrid ha enviado 358.661 cartas informativas a los ciudadanos –unas 1.400 al día– que habrían sido potencialmente sancionados. El Ayuntamiento vigila el acceso a la Zona de Bajas Emisiones a través de 464 cámaras. 257 de ellas están en el interior de la M-30, y otras 207 para el exterior.

Desde el Ayuntamiento señalan que las ZBE «han contribuido a mejorar la calidad del aire en la capital, permitiendo que, por primera vez en 2022, la ciudad cumpliera con la directiva europea de calidad del aire, un logro que volvió a repetirse en 2023 con registros de dióxido de nitrógeno (NO2) más bajos aún que el año precedente».