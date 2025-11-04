Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Casi el 23% de los turismos matriculados el mes pasado se correspondió con un modelo electrificado F. P.

La movilidad eléctrica en España alcanza un nuevo récord impulsada por híbridos

A. Noguerol

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:00

Las matriculaciones de vehículos electrificados, sumando los vehículos 100% eléctricos + híbridos enchufables de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) subieron un 116,2% en octubre, hasta alcanzar las 24.724 unidades, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM).

Las matriculaciones de turismos 100% eléctricos registraron una subida del 92,6% en octubre, con un total de 9.385 unidades; mientras que en el acumulado crecen un 89,7%, hasta alcanzar las 83.178 unidades.

Por su parte, las matriculaciones de ciclomotores eléctricos subieron un 57,4% durante el pasado mes, hasta alcanzar las 255 unidades. Hasta octubre moderan su descenso, hasta las 1.846 unidades matriculadas, lo que supone un 8,8% menos.

En su caso, las matriculaciones de motocicletas cero emisiones invierten su tendencia durante el mes pasado y crecen un 36,7%, con 637 unidades matriculadas. En lo que va de año, acumulan un crecimiento del 22,1%, con un total de 5.400 unidades matriculadas.

Matriculaciones de turismos electrificados, hasta octubre AEDIVE

Por tipo de vehículo, las matriculaciones de furgonetas eléctricas suben un 94,6% en octubre. En concreto, se situaron en las 825 unidades vendidas. En lo que llevamos de ejercicio, sus ventas acumulan un aumento del 80,7%, con un total de 7.085 unidades.

De esta forma, el mercado de la movilidad eléctrica acumula un total de 203.706 unidades, lo que supone un 95,1% más. Si los separamos por tipo de propulsión, las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) subieron un 83,4% en octubre, situándose en las 11.346 unidades matriculadas.

Marcas y modelos electrificados más vendidos Ganvam

En lo que llevamos de ejercicio, acumulan un crecimiento del 77,3%, con un total de 99.599 unidades. Los datos de AEDIVE y GANVAM muestran que los vehículos híbridos enchufables registraron un incremento del 154,7% durante el pasado mes, hasta alcanzar las 13.378 unidades. En el acumulado, aumentan un 115,8%, con un total de 104.107 unidades hasta octubre. De esta forma, el 22,6% de las matriculaciones de turismos registradas durante el mes pasado correspondieron a modelos electrificados (puros + híbridos enchufables).

En este escenario, AEDIVE y GANVAM reclaman certezas al Gobierno y urgen a aplicar medidas inmediatas y dotaciones adicionales para dar respuesta hasta final de año a los compradores, especialmente, en aquellas comunidades donde se han habilitado listas de espera ante el fin de los fondos del plan Moves para disipar cualquier incertidumbre en torno a la decisión de compra.

