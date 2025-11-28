Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Susanna Griso, en CANARIAS7: «Mi estrés diario es que no se me escape nada, necesito leerlo todo»
El 69% de los proveedores compite con piezas fabricadas en China FP

La mitad de los proveedores de automoción prevén recortar su producción

Juan Roig Valor

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:00

Comenta

Los fabricantes europeos de componentes del automóvil advierten de que la competitividad del continente se está deteriorando a un ritmo que pone en riesgo su capacidad industrial. Según el último 'CLEPA Pulse Check', elaborado junto a McKinsey, la caída de la rentabilidad, la reducción de capacidad productiva y la creciente presión de las importaciones chinas dibujan un escenario de riesgo estructural para el sector.

El informe revela que siete de cada diez proveedores prevén beneficios inferiores al 5%, el mínimo necesario para sostener inversiones en tecnología, formación y nuevas capacidades.

Un tercio espera ganancias nulas o muy reducidas, lo que compromete el empleo y el desarrollo de futuros proyectos. Las perspectivas no mejoran a medio plazo: en 2026, el 70% de las empresas seguirá por debajo de ese umbral.

La pérdida de competitividad afecta ya a la huella industrial del oeste de Europa. La mitad de los proveedores planea recortar su capacidad productiva en la región en los próximos cinco años, mientras que solo un 10% prevé ampliarla. En contraste, las empresas ven mayores oportunidades en mercados más predecibles y con menores costes, como Norteamérica y Asia.

A esta presión se suma el avance de los proveedores chinos. El 69% de las empresas europeas compite ya con productos importados desde China, 12 puntos más que en la primavera. Tres de cada cuatro esperan que esa presión aumente aún más en los próximos meses.

Benjamin Krieger, secretario general de CLEPA, alerta de que la situación puede desembocar en un vaciamiento industrial si no se toman medidas urgentes: reducción del coste eléctrico, menos cargas burocráticas, mejores condiciones de financiación y políticas de contenido local que retengan el conocimiento crítico en Europa.

El sector reclama además un marco tecnológico flexible y neutro que permita acelerar la innovación y la descarbonización sin lastrar la transición.

«Sin una acción decidida, la fabricación de componentes en Europa corre el riesgo de desaparecer», advierte Krieger.

