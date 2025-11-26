El mercado automovilístico de la UE crece impulsado por los vehículos electrificados

Canal Motor Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:55 Comenta Compartir

Las matriculaciones de vehículos nuevos en la Unión Europea (UE) registraron un aumento del 5,8% en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando las 916.609 unidades, según datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

En el acumulado de los diez primeros meses de 2025, el mercado europeo matriculó más de 8,9 millones de vehículos, lo que supone un incremento del 1,4% respecto al mismo periodo de 2024.

A pesar de este impulso positivo reciente, los volúmenes generales se mantienen aún muy por debajo de los niveles registrados antes de la pandemia.

La tendencia hacia la electrificación se consolida, marcando cambios significativos en la composición del mercado. La cuota de mercado de los Eléctricos de Batería (BEV) alcanzó el 16,4% en lo que va de año, un aumento de 3,2 puntos porcentuales respecto a octubre de 2024.

Reparto por tipo de motor ACEA

Hasta el décimo mes del año, se matricularon más de 1,47 millones de unidades, un 25,7% más interanual. Los Híbridos-Eléctricos (HEV) se mantienen como la opción de motorización más popular, liderando con una cuota de mercado del 34,65% y registrando un crecimiento interanual del 15,6%.

Los Híbridos Enchufables (PHEV) continúan ganando terreno, sumando 819.201 unidades matriculadas en el mismo periodo. Este crecimiento se debe al fuerte aumento de volumen en mercados clave como España, con un aumento del 109,6%, Italia, con un 76,5%, y Alemania, con un 63,4%. Como resultado, los PHEV representan ahora el 9,1% de las matriculaciones de vehículos en la UE, frente al 7% del año pasado.

Evolución del mercado europeo de la automoción ACEA

Debido al auge de las motorizaciones alternativas la cuota de mercado combinada de los vehículos de gasolina y diésel cayó al 36,6%, una fuerte disminución respecto al 46,3% registrado en el mismo periodo de 2024.

Las matriculaciones de vehículos de gasolina disminuyeron un 18,3% a finales de octubre de 2025, con caídas en todos los mercados principales. Francia experimentó el descenso más pronunciado, con un desplome del 32,3%, seguida por Alemania, con un 22,5% de caída, Italia, con un 16,9% de descenso, y España, con una bajada del 13,7%.

Con 2.459.151 vehículos nuevos matriculados la cuota de mercado de la gasolina se redujo al 27,4% frente al 34% del año anterior. Igualmente el mercado de vehículos diésel experimentó un descenso del 24,5%, lo que resultó en una cuota de mercado del 9,2% en lo que va de octubre de 2025.