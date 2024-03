¿Qué es el COC y por qué es necesario para importar un vehículo?

Patxi Fernández Sábado, 23 de marzo 2024, 17:23 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

La importación de vehículos es una cuestión completamente regulada en España, por lo que debe llevarse a cabo siempre atendiendo a una serie de normas.

En este sentido, puede parecer una tarea compleja, pero la realidad es que no lo es tanto si se siguen los cauces adecuados. En el caso de que el coche pertenezca a un país miembro de la Unión Europea, los trámites son un poco más sencillos que si no fuera así, ya que no es necesario hacer frente al pago del arancel aduanero correspondiente, según explican los expedrtos de Autoscout24.

Para que el coche ingrese legalmente en España y el proceso de importar vehículos llegue a buen puerto es necesario contar con un comprobante de la propiedad. En este sentido, basta con una factura original, un contrato de compraventa o un recibo. Asimismo, es imprescindible disponer del documento nacional de identidad del vendedor y de algunos datos adicionales de contacto (número de teléfono y correo electrónico que sean verificables). El propietario también deberá proporcionar su información personal a las autoridades. En el caso de que el coche proceda de otro país de la Unión Europea, deberá presentarse el Certificado de Conformidad Europea (COC) que debe ser tramitado por un centro autorizado. El COC es un documento emitido por el fabricante para cada unidad concreta de un vehículo, que certifica que cumple con los estándares y regulaciones establecidas en la Unión Europea. Contiene toda la información detallada, incluyendo datos técnicos como el nombre y los datos del fabricante, información técnica del motor, dimensiones, emisiones, datos de masas, número de identificación y contraseña de homologación, entre otros. Una función adicional del COC es su utilidad en la tramitación del distintivo ambiental de un vehículo como alternativa al 'Certificado de Emisiones'. En algunos casos, los vehículos pueden estar mal catalogados en términos del Nivel de Emisiones Euro y, presentando el COC adecuado ante Tráfico, este error puede corregirse, permitiendo obtener el distintivo ambiental correspondiente de una forma más rápida, económica y sencilla. El Certificado de Conformidad es un documento indispensable, tanto para el importador como para las autoridades responsables, a la hora de llevar a cabo la importación de un vehículo con contraseña de homologación europea a España. El COC simplifica los procesos aduaneros y de registro, y agiliza la importación, al garantizar la seguridad y la adecuación del vehículo a las normativas europeas vigentes. Solo los vehículos homologados para su uso en la Unión Europea pueden disponer de COC, un documento que facilite la importación de esos vehículos entre los diferentes estados de la UE. Este certificado puede solicitarse al fabricante u obtenerse a través de un especialista como COC Online , que se encarga de todo el proceso de obtención de un modo sencillo, únicamente con el número de bastidor para muchas marcas. Además, con unos plazos de entrega y unas tarifas menores que las del propio fabricante. El COC no solo agiliza la importación de vehículos homologados para su uso en territorio español, sino también en todos los países que conforman la Unión Europea (UE). Y es que, la utilización del Certificado de Conformidad se ha extendido más allá. Por un lado, a los países asociados al Espacio Económico Europeo (EEE), como Noruega, Islandia o Liechtenstein, también exigen este documento a la hora de llevar a cabo la matriculación de un vehículo importado. Y, por otro, a países como Suiza, Albania o Bosnia Herzegovina, que también exigen este certificado para garantizar que los vehículos importados cumplan con los rigurosos estándares de seguridad y emisiones de la Unión Europea. Los vehículos homologados para otros mercados (EE.UU, Canadá, Emiratos Árabes, China o Rusia, por poner algunos ejemplos) no pueden disponer de COC y su proceso de importación y de matriculación en España, o a cualquier otro país de la UE, se complica notablemente. La maypría proceden de Alemania El 39,1% de los coches de segunda mano importados a España en 2023 provenían de Alemania, según revela un informe de historial de vehículos adquiridos por los usuarios de la plataforma de datos de automoción, CarVertical, publicados este miércoles. El resto del 'top cinco' de países de donde provinieron los vehículos de ocasión más adquiridos por los usuarios de la plataforma en España fueron, con un 19,6% de Francia; con un 13,6% de Bélgica; con un 11,4% de Italia, y con un 5% de Rumanía. La plataforma también avisa de que, si bien cuatro de cada diez vehículos llegaron a España desde Alemania, el 3,4% de ellos tenía el cuentakilómetros alterado y el 22,8% había sufrido daños en el pasado. Por otro lado, el 3,3 % de los coches procedentes de Francia tenía alteraciones en el cuentakilómetros y el 41,2% presentaba daños menores o mayores. No obstante, la situación de los vehículos procedentes de Bélgica es peor, ya que el 8,3 % del total había sufrido manipulaciones en el cuentakilómetros y el 57,6% tenía registros de daños. En este sentido, la compañía advierte de que en ocasiones los compradores no saben que están comprando un coche importado, ya que «puede pasar por alto el hecho de que el coche ha sido importado a España porque ya estaba matriculado y se vende como un vehículo sin antecedentes en el extranjero. A veces, los vendedores no informan a los compradores sobre el pasado del vehículo», señala el responsable de comunicación de CarVertical, Matas Buzelis. Más información





Por lo que la empresa explica que, aunque la amplia selección de vehículos importados «puede tentar» a los compradores de coches usados a tomar una decisión espontánea, es importante inspeccionar el historial del vehículo para evitar «sorpresas desagradables» meses después.