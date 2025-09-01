Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Sede de Renault Group en España F. P.

El CEO del grupo Renault renueva su cúpula directiva para acelerar su transformación

Patxi Fernández

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:47

Tras su reciente nombramiento como CEO de Renault Group, François Provost ha anunciado una reestructuración inmediata en el equipo directivo de la compañía. El objetivo es crear una organización más ágil, que tome decisiones más rápidas y se adapte mejor a los desafíos del mercado.

Para impulsar el crecimiento, Fabrice Cambolive ha sido nombrado Chief Growth Officer, un nuevo cargo desde el que supervisará las marcas Renault y Dacia para maximizar sinergias e ingresos.

En este contexto, Katrin Adt ha sido designada como nueva CEO de Dacia, con la misión de impulsar la electrificación de la marca, reportando directamente a Cambolive.

En el área de ingeniería, se ha creado el puesto de Chief Technology Officer (CTO), que será ocupado por Philippe Brunet. Brunet liderará la innovación y el desarrollo, con el objetivo de acortar los plazos de producción y fortalecer la cadena de valor de los vehículos eléctricos del Grupo. Por su parte, el anterior CTO, Philippe Krief, se centrará plenamente en su rol como CEO de Alpine.

La reestructuración también afecta a otras áreas clave:

Compras: Anthony Plouvier ha sido nombrado Chief Procurement Officer para impulsar la competitividad y profundizar en las alianzas con proveedores.

Fabricación y Calidad: Thierry Charvet amplía su responsabilidad para incluir la Cadena de Suministro, unificando la dirección en estas áreas críticas.

Recursos Humanos: Claire Fanget asume el cargo de Chief People & Organisation Officer, con la tarea de adaptar los recursos humanos a las nuevas necesidades del sector y promover la excelencia en el liderazgo.

Estos nombramientos estratégicos reflejan la apuesta del nuevo liderazgo de Renault Group por una gestión más integrada y enfocada en la eficiencia, con el objetivo de posicionar a la compañía para un futuro de crecimiento sostenido.

