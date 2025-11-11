Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Pleno del Parlamento, en directo: Clavijo critica la «pobre» herencia que recibió en vivienda
Operarios de Stellantis ensamblan celdas de una batería CATL FP

CATL pagará 35 millones de dólares para recuperar su mina de litio en China

Juan Roig Valor

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:48

Comenta

Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos, deberá abonar 247 millones de yuanes (unos 35 millones de euros) para obtener los derechos de explotación de su mina de litio Jianxiawo, ubicada en la ciudad china de Yichun.

La cifra fue publicada por el Departamento de Recursos Naturales de la provincia de Jiangxi, que difundió una valoración elaborada por una empresa designada por el Gobierno.

El pago es un requisito indispensable para que las autoridades aprueben la licencia minera y la compañía pueda reanudar la producción, suspendida desde agosto tras expirar el permiso de explotación. Según analistas de UBS, el importe fijado es «significativamente inferior a lo esperado», lo que podría acelerar la reapertura de la mina.

CATL no ha hecho comentarios sobre la decisión, que representa un paso clave en su intento por recuperar el control total de Jianxiawo, responsable de alrededor del 3% de la producción mundial de litio.

La operación se considera estratégica en un contexto de creciente supervisión del Gobierno chino sobre las cadenas de suministro de minerales críticos para la industria de las baterías.

Además del pago por los derechos, CATL ya ha obtenido la aprobación oficial de sus reservas en Jianxiawo, otro de los trámites necesarios para recibir la licencia definitiva y reactivar la actividad minera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atentos a la borrasca Claudia: «podría ser uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias»
  2. 2 La Aemet enciende los avisos por el impacto de la borrasca Claudia en Canarias y un experto advierte de sus consecuencias
  3. 3 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  4. 4 ¿Cuándo y cómo pagar la nueva tasa de basura en Las Palmas de Gran Canaria?
  5. 5 Don Zoilo fulmina el carril bici: un peligro y «una chapuza»
  6. 6 El brote de sarampión llega a Gran Canaria: ya son 21 casos
  7. 7 Una esquinita que huele a lo de siempre: Así es la nueva era de Gazuza
  8. 8 Un camarero se lanzó al agua y salvó a tres personas en el golpe de mar de Puerto la Cruz: «No dudé ni un momento»
  9. 9 Sin cuidado con el patrimonio en Malteses 11
  10. 10 El Cabildo de Gran Canaria entra en el club de los milmillonarios

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 CATL pagará 35 millones de dólares para recuperar su mina de litio en China

CATL pagará 35 millones de dólares para recuperar su mina de litio en China