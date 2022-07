Consejos para ahorrar y comprar tu primer coche

Viernes, 8 julio 2022, 12:07

La inteligencia financiera es algo que muchas personas no se interesan en desarrollar. Lamentablemente, el desinterés por generar una habilidad administrativa de las finanzas repercute en diferentes áreas de la vida. Una persona que logra hacer buen uso de sus recursos llega a ser exitosa. Gracias a su disciplina puede escalar y alcanzar las metas que se haya propuesto en su vida.

Y comprar un coche es uno de los principales objetivos que todos tenemos, especialmente al inicio de nuestra vida adulta. El motivo es muy simple, ya que, si bien el transporte público puede resultar económico, no hay nada que se equipare a tener un medio propio para movilizarse, evitar las largas filas y todas las incomodidades que entraña subirse al metro o usar el autobús. La independencia que brinda un carro hace que su adquisición tenga un matiz aspiracional. Quédate en este artículo y compartiremos contigo algunos consejos para ahorrar y adquirir tu primer automóvil y las ventajas que tienen que sean coches de ocasión.

¿Ahorrar es difícil?

La práctica de ahorrar resulta tediosa o complicada para muchas personas. Hay dos factores que influyen en la precariedad del ahorro en las clases trabajadoras. El primero es el valor de los salarios versus el costo de vida; el segundo responde a nuestra psicología, el modo en que tenemos configurado el sistema de ingresos y gastos. Por lo tanto, sería un error establecer que existe una sola fórmula exitosa para conquistar este hábito. Varía de acuerdo con los ingresos y egresos de cada persona y familia. Sin embargo, existen algunos consejos y tips de carácter general que puedes tomar para empezar un ahorro y comprar tu coche soñado en heycar.

5 consejos para comenzar a ahorrar

1. Lleva un registro de tu economía: Ser organizado y meticuloso es una de las mayores virtudes de las que puedes disponer y será aliada al momento de lograr metas. En una agenda o, mejor, haciendo uso de las herramientas digitales, lleva un control de tus ingresos y egresos. Esto permitirá identificar cuando incurras en gastos hormiga y que puedes recortar.

2. Es un compromiso de paciencia y a largo plazo: No te presiones ni ahorques tu presupuesto mensual para cumplir una cuota de ahorro. Los expertos recomiendan ahorrar un 30% de nuestros ingresos, pero esto responde a las necesidades de cada persona. Lo importante es la constancia sobre la velocidad de obtener cierta suma de dinero.

3. Realiza un análisis objetivo de tu conducta de gasto: La psicología del marketing está diseñada y orientada a crearnos necesidades. Sin embargo, estas compras no siempre son sanas o inteligentes. Razona si todos tus gastos mensuales realmente son necesarios y, si es así, evalúa cuales pueden ser sustituidos por opciones más económicas.

4. Has uso de las herramientas tecnológicas a tu alcance para fomentar el ahorro: No todos tenemos la misma fuerza de voluntad para ahorrar, pero ya existen diversas maneras de planificar, que nos permiten ser disciplinados y no gastar ese dinero. Las entidades financieras ofrecen la opción de bolsillos, CDT o «colchones». Retienen tu dinero hasta una determinada fecha o el cumplimiento de unos requisitos.

5. Aprovecha las promociones y facilidades de pago: Sé estratégico y, para comprar tu coche, opta por plataformas que brindan facilidades de crédito y formas de pago. En heycar puedes financiar tu coche de manera sencilla. Puedes obtener más información aquí: https://heycar.com/financiacion .

Coches de ocasión o segunda mano

Un cuestionamiento frecuente es si comprar un coche de ocasión es una buena inversión. Hay quienes piensan que es un riesgo o que no vale la pena, pero nada está más lejos de la realidad. Este mito, en los últimos años, se ha desdibujado, especialmente tras la ocurrencia de la pandemia. Adquirir un coche de segunda mano es viable económicamente, favorece al medio ambiente, es bastante seguro y se puede acceder a muchas más opciones en el mercado.

Heycar es una web que se encarga de desmentir todas las falsas creencias al respecto y disipa todos los miedos que puedas tener acerca de comprar un coche de segunda mano. Fácilmente, desde tu móvil, puedes buscar el modelo, marca, color y kilometraje que de tu preferencia. La plataforma cuenta con un algoritmo inteligente que agiliza tu proceso de búsqueda. Visita el sitio de heycar y cumple este 2022 la meta de tener propio carro. ¡Mucha suerte!