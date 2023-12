Comprueba si acertarías las 10 preguntas que más se fallan en el exámen del carné de conducir

Las cuestiones relacionadas con los adelantamientos, el uso de los carril VAO, circulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), o la señalización en caso de avería son algunas de las preguntas en las que más fallos se detectan en los exámenes del carné de conducir.

Son los resultados obtenidos durante este año en base a los más de 2 millones de test online realizados durante 2023 a través de la plataforma online PONS Digital con la que trabajan hoy más de 1.300 autoescuelas con los alumnos y alumnas de nuestro país.

El examen teórico de la DGT consta de 30 preguntas tipo test, con tres opciones de respuesta de las cuales solo una es correcta, que deben resolverse durante un tiempo limitado de 30 minutos. Se permiten solo tres fallos para aprobar. Una vez aprobado, tendrá dos años de validez.

En cuanto al examen práctico, al margen de los nervios, hay una serie de factores que hacen que no seamos capaces de pasar la prueba, como no respetar los límites de velocidad, no usar debidamente las luces, no respetar la distancia lateral, interpretar de forma incorrecta las señales de tráfico y actuar de manera incorrecta ante una señal de «stop» y de ceda el paso.

Para profundizar más en estos fallos, y evitarlos en gran medida, Daniel Hernández, director de Marketing de Doncar.es nos ha recordado los factores a los que tenemos que prestar más atención.

Por mucho que en el examen vayamos a manejar un vehículo en condiciones de tráfico reales, no solo nos van a puntuar por cómo lo guiemos. Un factor importante, según Hernández, es «la observación, porque el examinador va a estar pendiente de nuestros movimientos, para comprobar si el alumno controla o no lo que pasa a su alrededor, en el tráfico». Por eso el «primer bloque de fallos lo podríamos llamar el de observación». Aquí incluimos el no mirar los espejos retrovisores ni girar la cabeza para evitar los ángulos muertos y así poder ver las señales. Tampoco nos fijamos en los semáforos, en la presencia de peatones «sobre todo en los pasos de cebra» y de vehículos en la carretera, en nuestra trayectoria, o en las incorporaciones a la calzada.

Las glorietas son un auténtico quebradero de cabeza para muchos conductores con años de experiencia. Se han convertido en una especie de «gymcana» en la que nuestra «supervivencia» no solo depende de lo que hagamos nosotros, sino también de lo que hagan los demás conductores. Por eso las rotondas son también «un punto importante en el que podemos cometer un fallo que nos lleve al suspenso», nos dice Daniel Hernández. Los posibles fallos los podemos cometer porque «durante la fase de aproximación muchas veces llegamos con una velocidad inadecuada y sin realizar las reducciones de marchas, después en la fase de entrada no cedemos el paso correctamente y durante la fase de franqueo obstaculizamos a los vehículos que circulan por la vía» nos aclara.

La tercera causa de suspensos se debe a la velocidad inadecuada en los carriles de aceleración, tanto porque no adecuamos la velocidad a la vía rápida a la que nos incorporamos o bien porque entramos en la vía «obligando a los vehículos que circulan por la principal a reducir su marcha o bien a desplazarse considerándose una falta deficiente ». En cuanto a los carriles de deceleración, que serían el cuarto motivo de no aprobar el examen según los responsables de Doncar, aquí el fallo más común es frenar o reducir la marcha sin salirse de la vía, obligando a los vehículos que circulan detrás a frenar considerablemente.

Finalmente, los estacionamientos y las paradas serían el último de los fallos importantes que provocan los suspensos. En los primeros los fallos suelen ser no tomar bien las referencias al estacionar, subirse al bordillo, golpear los vehículos que están estacionados o bien hacerlo en lugares donde esté prohibido , como vados, o zonas de carga y descarga. En cuanto a las paradas, la mala colocación o el lugar elegido para detenernos, si dificultamos el paso o estamos sobre líneas contínuas amarillas o carriles de circulación restringida, como los carril-bus de muchas ciudades.