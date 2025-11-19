Hyundai electrifica la flota sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria con seis IONIQ 5 Hyundai Canarias proporciona una solución de movilidad de cero emisiones al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria

Hyundai Canarias ha formalizado la entrega de una flota de seis unidades de uno de sus buques insignia 100% eléctrico, el Nuevo IONIQ 5, al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria. Este acto de colaboración, celebrado en las instalaciones del Centro Sociosanitario Hoya del Parrado, subraya el compromiso de la marca coreana con la movilidad sostenible y el bienestar social, pilares fundamentales de su visión 'Progreso para la Humanidad'.

La flota de vehículos será destinada a facilitar las tareas de gestión diaria de varios centros sociosanitarios de la isla, asegurando que el personal del IAS pueda desempeñar su labor con la máxima eficiencia y sostenibilidad. Esta colaboración institucional sella la alianza entre el sector privado y las entidades públicas en favor de una gestión social más respetuosa con el medioambiente.

El acto de entrega contó con la presencia de Nayra Pérez, CEO de Hyundai Canarias; Elvis Rodríguez, Sales Manager de Hyundai Canarias en Gran Canaria, y de Ricardo Redondas, gerente del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. Redondas, en nombre propio y en el de Isabel Mena, consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, además de presidenta del IAS, agradeció el haber recibido «todas las facilidades» por parte de una marca como Hyundai a la hora de materializar esta operación de flota.

«Para Hyundai Canarias es un honor hacer entrega de esta flota al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, ya que supone una manifestación directa de nuestro lema 'Progreso para la Humanidad'. Con esta flota, compuesta de seis IONIQ 5 100% eléctricos, se subraya el compromiso de Hyundai con una movilidad sostenible y el bienestar social en Canarias», destacó, por su parte, Nayra Pérez.

IONIQ 5: sostenibilidad, tecnología y cero emisiones al servicio del IAS

La elección del Hyundai IONIQ 5 para esta colaboración no es casual. El modelo, reconocido mundialmente por su diseño innovador y su avanzada tecnología, representa la movilidad 100% eléctrica y de cero emisiones que contribuyen a un futuro más sostenible, con una autonomía de 570 km en ciclo combinado. Al incorporar estos vehículos a su flota, el IAS no solo optimiza su logística, sino que también reafirma su propio compromiso con la accesibilidad y el cuidado del entorno en la isla.

El IONIQ 5, dotado de la última tecnología del fabricante coreano, garantiza una autonomía y un rendimiento óptimos para los desplazamientos del personal, combinando eficiencia energética con un amplio espacio interior y las características de seguridad más avanzadas. De esta manera, Hyundai Canarias proporciona una solución de movilidad que está a la altura de las exigencias operativas del Instituto, promoviendo una gestión diaria silenciosa y totalmente limpia.

La entrega de estos seis vehículos simboliza cómo la innovación tecnológica y el compromiso social se unen para generar un impacto positivo y duradero en la comunidad canaria, llevando el 'Progreso para la Humanidad' de Hyundai directamente a la labor asistencial del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria.