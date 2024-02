¿Adiós a la pegatina de la ITV en 2024? Lo que hay de cierto en la posible retirada de la DGT

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un proceso crucial para garantizar la seguridad en las carreteras. Esta evaluación periódica de la condición de los vehículos es fundamental para mantener un parque automovilístico en óptimas condiciones y contribuir así a una conducción segura. La ITV no solo verifica el estado mecánico y eléctrico de los vehículos, sino también aspectos relacionados con la emisión de gases contaminantes, los sistemas de seguridad y otros elementos clave para la protección de los ocupantes y de los demás usuarios de la vía. Sin embargo, en las últimas semanas, se ha revelado que este requisito indispensable en España para poder circular de manera legal tiene los días contados. Pero, ¿qué hay de cierto en esto?

La noticia comenzó a circular a principios del mes de enero cuando 'Canal Sur' realizó un reportaje revelando la 'fecha de caducidad' de la conocida etiqueta técnica, una primicia de la que se hicieron eco varios medios de comunicación.

Según estos medios, la principal idea era volcar, de manera automática, toda la información del vehículo en un sistema donde tanto autoridades como propietarios pudieran acceder a los datos, sin necesidad de desplazarse hasta las oficinas de la DGT o a nuestro taller de confianza, agilizando además toda la gestión administrativa que tenga que ver con nuestros vehículos.

Asimismo, esto traería consigo varias ventajas entre las que destaca la reducción de los gastos de producción y distribución de estos adhesivos y lafacilitación de las funciones de las autoridades competentes a la hora de llevar a cabo los controles de verificación de la ITV.

¿Es cierto que desaparecerá la pegatina de la ITV en 2024?

No obstante, tanto la DGT como la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), han revelado que dicha noticia es falsa y que la pegatina de la ITV es un elemento que seguirá vigente, como mínimo, durante este 2024. En ese sentido, según reveló la patronal de estaciones de ITV a 'autofacil' el trámite para la supresión de esta pegatina no es competencia exclusiva de la DGT: «La regulación está contenida en el Reglamento General de Vehículos, aprobada según el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (Anexo XI señales en los vehículos – V-19 Distintivo ITV)», lo que significa que, «para su modificación, es preciso que se haga a través de una norma del mismo rango legal, es decir, un Real Decreto, o rango superior». Algo que, de momento, no se ha producido.