Volvo EX90: conducir con calma y en modo eléctrico
Un diseño escandinavo, elegante y cuidado hasta el mínimo detalle
Martes, 4 de noviembre 2025, 11:18
El nuevo Volvo EX90 no busca solo movernos, sino ofrecernos un espacio donde la calma y la confianza vuelvan a ser parte del viaje. Su diseño escandinavo, elegante y cuidado hasta el mínimo detalle, invita a respirar mientras la tecnología trabaja en silencio para cuidar de todos los que van a bordo.
La innovación se siente sin necesidad de notarla: gracias a su innovación de sensores, radares y cámaras que trabajan junto al sistema LiDAR para detectar obstáculos y objetos hasta 250 metros de distancia, el vehículo percibe lo que te rodea, anticipa lo inesperado y crea un entorno donde cada trayecto transmite protección. Dentro, la experiencia es pura armonía: un espacio amplio, conectado y pensado para satisfacer todas tus necesidades.
Con hasta 620 km y una carga rápida del 10 al 80% en menos de 25 minutos, convierte cada trayecto en un camino eficiente y sostenible con el medio ambiente.
Un SUV 100% eléctrico que no solo representa el futuro de la conducción, sino una nueva forma de entender lo que significa sentirse seguro. Si es el momento de pasarte a la movilidad eléctrica, ahora puedes conseguirlo en nuestros concesionarios Volvo Cars Orvecame Canarias.