Parte del tercer premio del Euromillones cae en Las Palmas de Gran Canaria
Uno de los dos boletos de 3ª categoría, premiados con 21.294 euros, fue validado en el punto de venta situado en el número 18 de la calle Cirilo
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 15 de agosto 2025, 22:25
El sorteo de Euromillones de este viernes, 15 de agosto, deja una grata sorpresa en Las Palmas de Gran Canaria. Uno de los boletos acertantes de la tercera categoría (5 números sin estrellas), premiados con 21.294,19 euros, se vendió en un establecimiento ubicado en la calle Cirilo, número 18.
La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 13, 30, 35, 36 y 40, y las estrellas 02 y 06. Aunque no hubo acertantes de la primera categoría, dos boletos lograron los cinco números principales, uno de ellos en España.
El premio, al que optan todos los participantes que acierten los cinco números principales sin necesidad de acertar las estrellas, deja así una nueva alegría en Gran Canaria, donde la fortuna vuelve a dejar su sello en un punto de venta local.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.