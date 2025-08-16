Parte del primer premio de la Lotería Nacional, deja una alegría en Castillo del Romeral El punto de venta de la Calle Conde de la Vega Grande 65 reparte la suerte en el sorteo del sábado 16 de agosto

Imagen de la administración que ha repartido el premio en la calle Conde de la Vega Grande 65, en el Castillo del Romeral.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 16 de agosto 2025, 22:03

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 16 de agosto, deja parte del primer premio, correspondiente al número 05958, fue vendido en el punto de venta situado en la Dirección: Conde de la Vega Grande, 65 (Castillo del Romeral en Las Palmas).

El establecimiento ha sido uno de los lugares agraciados dentro del reparto del primer premio valorado en 60.000 € por décimo.

Según informa Loterías y Apuestas del Estado, el número 05958 fue uno de los más repartidos en este sorteo, lo que ha facilitado que la suerte se extienda por varios puntos del territorio nacional. En el caso de Castillo del Romeral, la noticia ha generado un ambiente de celebración entre los vecinos, que valoran muy positivamente que la fortuna vuelva a visitar el pueblo.

El segundo premio del sorteo correspondió al número 03127, con un premio de 12.012 € por décimo.

