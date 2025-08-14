Parte del primer premio de la Lotería Nacional cae en Lomo los Frailes, Gran Canaria El número 25.044, agraciado con 30.000 euros al décimo, dejó parte de su suerte en la administración de la calle Pintor Pepe D'Amazo, 35, en Las Palmas de Gran Canaria este jueves

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 14 de agosto, ha dejado una alegría especial en Gran Canaria. Parte del primer premio, correspondiente al número 25.044 y dotado con 30.000 euros al décimo, se vendió en la administración situada en la calle Pintor Pepe D'Amazo, 35, en la zona de Lomo los Frailes, en Las Palmas de Gran Canaria.

El premio, que se ha repartido entre diferentes puntos de España, en los que también se encuentra Santa Cruz de Tenerife.

Además del primer premio, el segundo galardón recayó en el número 42.795, con 6.000 euros al décimo, y los reintegros correspondieron a los números terminados en 2, 4 y 8.

