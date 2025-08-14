Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la administración de Lomo los Frailes en Gran Canaria. C7

Parte del primer premio de la Lotería Nacional cae en Lomo los Frailes, Gran Canaria

El número 25.044, agraciado con 30.000 euros al décimo, dejó parte de su suerte en la administración de la calle Pintor Pepe D'Amazo, 35, en Las Palmas de Gran Canaria este jueves

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 21:47

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 14 de agosto, ha dejado una alegría especial en Gran Canaria. Parte del primer premio, correspondiente al número 25.044 y dotado con 30.000 euros al décimo, se vendió en la administración situada en la calle Pintor Pepe D'Amazo, 35, en la zona de Lomo los Frailes, en Las Palmas de Gran Canaria.

El premio, que se ha repartido entre diferentes puntos de España, en los que también se encuentra Santa Cruz de Tenerife.

Además del primer premio, el segundo galardón recayó en el número 42.795, con 6.000 euros al décimo, y los reintegros correspondieron a los números terminados en 2, 4 y 8.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 Se viraliza un vídeo del diputado de Nueva Canarias Yoné Caraballo
  3. 3 Acción contra las ratas en La Paterna: comienza la retirada de gallos y gallinas
  4. 4 El calor mata en Canarias a cinco personas en lo que llevamos de agosto
  5. 5 Fallece el periodista Héctor Palmero, la voz afable de la radio tinerfeña
  6. 6 A prisión 5 de los detenidos en la operación antidroga de Molino de Viento
  7. 7 La viñeta de Morgan de este jueves 14 de agosto
  8. 8 El Cabildo traslada a las policías locales el presunto intrusismo del taxi en Gando
  9. 9 PP-AV se personará como acusación en la causa por la muerte de Miguel en su furgón
  10. 10 Las mafias de la migración activan otras rutas ante los controles de Mauritania

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Parte del primer premio de la Lotería Nacional cae en Lomo los Frailes, Gran Canaria

Parte del primer premio de la Lotería Nacional cae en Lomo los Frailes, Gran Canaria