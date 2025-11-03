La ONCE reparte 480.000 euros en Telde y Santa Lucía de Tirajana

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:55 Comenta Compartir

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido 480.000 euros en un cupón el día 1 y otro cupón el día 2 de noviembre, por importe de 240.000 euros cada uno, de los premios adicionales (24.000 € al año, durante diez años), en los municipios de Telde y Santa Lucía de Tirajana.

Alberto González, agente vendedor de la ONCE desde octubre de 2013, fue el responsable de repartir la suerte con 240.000 euros en un cupón de los premios adicionales del 1 de noviembre, en su área de venta en el municipio de Telde en la calle General Bravo y en Benteguise 1, en Cruz de la Gallina, Caserones, Higuera Canaria, La Majadilla, C. Marzagán y Jinámar pueblo.

Juan Franco, agente vendedor de la ONCE desde julio de 2023, fue el responsable de repartir otros 240.000 euros de los premios adicionales del Cupón de Fin de Semana de la ONCE del sorteo del 2 de noviembre, en su área de Venta en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en la calle Cardoso 49, en Rosiana, El Valle y El Parralillo.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Temas

Premios

Once