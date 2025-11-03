Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Consejo de Gobierno, en directo: Alfonso Cabello informa sobre la Estrategia Canaria de Reto Demográfico
Alberto González (i) y Juan Franco (d), los dos vendedores de la ONCE que vendieron los cupones premiados. ONCE

La ONCE reparte 480.000 euros en Telde y Santa Lucía de Tirajana

Dos cupones premiados con 240.000 euros cada uno los días 1 y 2 de noviembre

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:55

Comenta

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido 480.000 euros en un cupón el día 1 y otro cupón el día 2 de noviembre, por importe de 240.000 euros cada uno, de los premios adicionales (24.000 € al año, durante diez años), en los municipios de Telde y Santa Lucía de Tirajana.

Alberto González, agente vendedor de la ONCE desde octubre de 2013, fue el responsable de repartir la suerte con 240.000 euros en un cupón de los premios adicionales del 1 de noviembre, en su área de venta en el municipio de Telde en la calle General Bravo y en Benteguise 1, en Cruz de la Gallina, Caserones, Higuera Canaria, La Majadilla, C. Marzagán y Jinámar pueblo.

Juan Franco, agente vendedor de la ONCE desde julio de 2023, fue el responsable de repartir otros 240.000 euros de los premios adicionales del Cupón de Fin de Semana de la ONCE del sorteo del 2 de noviembre, en su área de Venta en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en la calle Cardoso 49, en Rosiana, El Valle y El Parralillo.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  2. 2 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
  3. 3 La UD adquiere la residencia de Eufemiano Fuentes en Santa Brígida
  4. 4 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  5. 5 La odisea del comercio electrónico en Canarias: «Su paquete ha sido devuelto»
  6. 6 Muere un bañista y desaparece otro en una playa de Lanzarote
  7. 7 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  8. 8

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  9. 9 Un punto de oro, pero que le sabe a poco a la UD Las Palmas
  10. 10 Sólo cinco puntos de la red viaria del Estado tienen más tráfico que la GC-1

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La ONCE reparte 480.000 euros en Telde y Santa Lucía de Tirajana

La ONCE reparte 480.000 euros en Telde y Santa Lucía de Tirajana