Lo que hay que hacer si te toca la Lotería de Navidad y lo que no

Se acerca el tradicional Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. No nos engañemos, todos hemos soñado con que uno de los niños de San Ildefonso cante nuestro número y nos toquen esos 20.000 euros por euro jugado, aunque hay que quitarle el porcentaje de Hacienda.

Imaginemos por un momento que ese sueño se hace realidad, ¿qué hacemos con todo ese dinero? Javier Rivas, profesor de EAE Business School, da una serie de consejos que debemos tener en cuenta:

1. No hay que ponerse nervioso

Este es probablemente el consejo más importante. Hay que pensar y reflexionar, no debemos salir corriendo a comprar la botella de champán más cara e ir a la puerta de la administración de Lotería a celebrarlo. Del mismo modo, debemos evitar correr al primer concesionario de Tesla, Ferrari, Lamborgini o cualquier marca de lujo. El mantenimiento, los seguros y el consumo de estos caprichos pueden ser insostenibles una vez se ha gastado el importe del premio y los ingresos vuelvan a su nivel de normalidad.

2. Darse un capricho sin futuros gastos

Claro que hay que aprovechar el premio para cumplir algún sueño que tengamos, no hay que reprimirse, pero tenemos que prevenir que los gastos de este capricho van a ser sostenibles en un futuro. Por ejemplo, no sería sensato contratar un viaje con casi la totalidad del importe ganado, ya que durante el mismo habrá que gastar en comidas, realizar excursiones, querremos llevarnos un recuerdo… Pensemos cuál es nuestro capricho y qué implica cumplirlo.

Importante aviso de los técnicos de Hacienda sobre los premios de la Lotería de Navidad

3. Amortizar deuda

En un entorno como el actual, en el que se prevé una subida de los tipos de interés, amortizar algo de deuda para vivir más tranquilo es una buena opción. Además, esto se hace más relevante si se encuentra en los 5-7 primeros años de una hipoteca.

4. ¿Invierto en vivienda?

Esto depende mucho de la situación. Si se trata de una primera residencia que nos va a permitir ahorrar el alquiler, adelante. Si se trata de una segunda vivienda o de un inmueble que puede quedar vacío hay que pensarlo. Este tipo de compras comportan gastos de mantenimiento, comunidad o facturas que pueden ser insostenibles con nuestro nivel de ingresos habitual, por lo que es mejor no hacerlo.

5. No a los fondos de inversión

Con los niveles actuales de tipos y la más que previsible subida que nos aguarda, la renta fija de cualquier tipo sea empresarial o gubernamental, no es una opción adecuada.

6. ¿Y la bolsa qué?

Ganar un sorteo de la Lotería no nos convierte inmediatamente en Warren Buffet, esto hay que tenerlo en cuenta. Si no se han realizado operaciones en bolsa anteriormente y se desconoce el funcionamiento de este mercado, es mejor no arriesgar. Por el contrario, si tenemos conocimientos y hemos realizado operaciones con anterioridad, ¿por qué no? Con este dinero se pueden realizar inversiones a mayor plazo. Las últimas caídas provocadas por Ómicron han puesto a precios más razonables las bolsas de EE UU, algo que debe estudiarse. No obstante, aunque no es recomendable, es mejor meterse en un Fondo de Inversión si se carece de conocimiento.

Si ese sueño se cumple y la ilusión se hace realidad, el dinero ganado en la Lotería permite adelantar muchos años de ahorro, permitiendo inversiones de mayor plazo. En todo caso, hay que aprovecharlo para cambiar la filosofía y pensar un poco más en la jubilación. De ilusiones se vive, pero, ¿y si pasa?

