Un quinto premio del 95 pendiente de cobro y enmarcado en un mercadillo... así es el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad

Loterías y Apuestas del Estado pone en marcha la cuenta atrás del sorteo más famoso, que se celebra cada 22 de diciembre

A.Mateos Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:50 Comenta Compartir

Loterías y Apuestas del Estado ha lanzado este miércoles el tradicional anuncio del sorteo extraordinario de Navidad, con el que da inicio a la cuenta atrás del sorteo que se celebra cada 22 de diciembre.

El anuncio de este año, desarrollado por la agencia Proximity, está inspirado en la historia de una pareja que se compra un décimo enmarcado en el rastro de Madrid. Vero y Max se encuentran con un décimo de Lotería de Navidad de hace 30 años, que encima fue precimado con un quinto premio, y se preguntan qué significado tendría para que alguien lo hubiera enmarcado.

Este misterio lleva a Vero a iniciar una investigación que le llevará semanas. ¿Quién ha podido ser el comprador? ¿Por qué alguien enmarcaría un décimo premiado? Tras abrir muchas puertas dan con la persona misteriosa, un hombre anciano que pensó que lo había perdido y nunca llegó a cobrar el premio. Es en este momento cuando se produce la parte más emotiva de la historia. La familia, que alucina con que el hombre no hubiese cobrado el décimo, descubre que en la parte posterior del boleto está anunciado que su hija está embarazada. «Felicidades vas a ser abuelo». Ese fue el motivo que le llevó a renunciar a cobrar el premio. «¡¿Cómo iba a cobrarlo?!», dice el hombre mientras su hija llora de emoción y el nieto mira, sorprendido, la reliquia. El hombre se acaba emocionando: «A vosotros os tocó un quinto premio. A la abuela y a mí, el 'Gordo'». El spot finaliza con el hombre regalando un décimo a Vero y Max.

La historia reúne, como era de esperar, valores como la solidaridad, la amistad y la ilusión. Todos ellos muy propios de estas fechas. El spot fue grabado en el mes de octubre en diferentes puntos de Madrid.

Jesús Huerta Almendro, presidente de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), ha recordado que este año se busca «representar un sentimiento a través de cada persona que nos acordamos», reforzando así la idea del «sorteo que nos une».

Para este año, Loterías y Apuestas del Estado eleva el número de series disponibles de 193 a 198, por lo que aumentarán también los millones repartidos en premios. El más deseado es el 'Gordo', que premia con 4 millones de euros cada serie.