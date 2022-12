Vizcaya y Gerona han compartido el segundo premio de la Lotería de Navidad, que ha correspondido al 04074 y que reparte 125.000 euros al décimo. Bilbao y Munguía, en el País Vasco, y Olot y Puigcerdá, en Cataluña, se han hecho en igualdad de condiciones con el número premiado, que ha salido a las 10.26 horas: 45 series en cada uno de los puntos de venta, es decir, 450 décimos.

En Bilbao, los décimos premiados se han dispensado en la administración 41 de la calle Ledesma, aunque las loteras contaban esta mañana que «ha costado muchísimo venderlo» porque era un número «feo». Así, unas horas antes del sorteo, el miércoles por la tarde, el número seguía colgado en la ventanilla, aunque finalmente se despachó «la mayoría». «Pero esta mañana estábamos seguras de que íbamos a dar algo», explicaban las trabajadoras de la oficina, que esperaban una gran fiesta, ya que la administración está en pleno centro de la capital vizcaína, una zona repleta de bares, donde hoy habrá una gran celebración.

Mientras, en la administración número 1 de Puigcerdá, Luis Gil no daba crédito. «Es la primera vez que damos un premio de la Lotería de Navidad», se felicitaba el administrador, que a la hora del sorteo estaba en su casa, y no en la administración, como parte de un ritual personal que busca atraer la buena suerte. «Es un día que hago ver como que no trabajo, para no tener muchas esperanzas de que toca. Pienso 'si me despreocupo, a lo mejor toca', y mira, se ha dado el caso», contaba un exultante Gil.