Las Huesas, en Telde, reparte y se queda con la suerte de 'el gordo'

La suerte ha vuelto a sonreír a Telde con otro 'gordo'. El Bazar La Movida, en Las Huesas, ha sido la administración agraciada este año tras vender el número del día en el Sorteo Extraordinario de Navidad, el 05490, valorado en 400.000 euros el décimo.

Vicente Ortega Ojeda, dueño del puesto de venta, no cabía en sí de la alegría después de recibir la llamada que le hacía saber que habían dado la combinación ganadora. «Es uno de los días más felices de mi vida. Ha sido como si lo hubiese ganado yo», manifestaba Ortega ante los medios tan orgulloso como nervioso.

Esta es la primera vez que esta administración hace feliz a alguien con el máximo premio en este sorteo desde que abriese las puertas del negocio en 1982, aunque ya el año pasado repartieron un quinto premio.

Los vecinos de la zona no pudieron resistir las ganas de acercarse al punto de loterías para unirse a la fiesta.

La suerte no salió del pueblo. Uno de los ganadores ha sido Isidro, jubilado y vecino de Las Huesas, quien no tardó en acercarse a la puerta del punto de venta al enterarse por la radio de que había sido uno de los afortunados.

Isidro, uno de los agraciados / . arcadio Suárez

«Siempre compro números aquí y me gusta jugar al cero. Todavía no sé en qué me lo voy a gastar, pero por lo pronto le voy a decir a mi mujer que se tome un mes de descanso cerrando el bar que tenemos aquí en el pueblo. Quizás un cachito del premio también lo destine para una operación que necesito«, declaró Isidro sin bajarse de su coche, ansioso por irse a celebrarlo con su familia.