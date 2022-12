Así lo hemos contado

A las 6.50 horas de este jueves un primer mensaje sonó en el chat de WhatsApp de la Mesa de Actualidad de CANARIAS7: «Buenos días, equipo!!!», con el añadido de emoticonos de un árbol de Navidad, un Papá Noel y la flamenca que vale lo mismo para una fiesta en un 'after' que para la celebración de una victoria amarilla en el derbi de fútbol. Así empezó la locura de la cobertura 'online' del sorteo navideño.

Tiene su cosa que el mensaje lo pusiera Fayna Ortega. Durante años la compañera en cuestión vivió días de sorteo navideño pendiente de que llegasen de Madrid vía fax las hojas manuscritas con los números que iban cantando los niños de San Ildefonso para, sobre la marcha, componerlos informáticamente. También sabe mucho de eso Juan Manuel Mendoza, jefe de Técnicos de Redacción, que estaba pendiente de encajar ese gran puzle que era y es la sábana gigante de portada y contraportada con los números premiados. Pero es que durante años se imprimía en papel una primera edición que había que cerrar sobre la marcha para su envío a rotativa y su posterior distribución. Esto suena ahora a batallas de abuelos pero así fue... Ahora el cantar es otro: la edición digital se ha comido literalmente aquella versión impresa de urgencia y la histeria de aquel papel hecho deprisa y corriendo se traslada a internet y las redes sociales.

Juan Carlos Alonso

A las 7.00 entró otro mensaje: de nuevo con emoticonos festivos pero ya con foto. En la misma se podía ver a Ingrid Ortiz y Fayna Ortega en la Redacción, posando cual revival de Baccara (esto es para lectores 'vintage') y deseando suerte a todos.

Luego esa Redacción casi vacía se fue llenando. De personas y de viandas, que dirían los castellanos antiguos. Como los churros y el chocolate que llegaron de la mano de Rosario González.

Arrancó el sorteo y ya estaban los televisores operativos, uno con señal de TVE y otro de Televisión Canaria. En una mesa, Teresa Artiles era la versión de CANARIAS7 de los niños de San Ildefonso: volvía a cantar cada número premiado y si había caído o no en las islas. Y por otro lado se iba movilizando a una decena de redactores para que acudiesen sobre la marcha a las administraciones que repartieron la suerte.

La catarata de informaciones fue imparable: un relato 'online' en el que cada uno iba aportando su párrafo, su foto y su vídeo. Sobre todo, un alud de material gráfico que hay que ordenar para no meter las fotos de Telde en Arucas y las de la calle Rafael Cabrera de la capital grancanaria en la administración de Lanzarote.

A todas estas, en su mesa, Alfonso Yuste parecía, con los cascos puestos, el controlador aéreo de 'Aterriza como puedas', porque en una pista operaba con vídeos que editaba y en la otra retocaba el planillo de la edición impresa para hacer hueco a la información.

En este punto hay que hacer una confesión: cada año en la Redacción se empieza deseando que el número gordo sea el que se comparte en el periódico (qué menos, somos periodistas pero también somos personas...); después, que el reparto de premios sea rápido y concentrado en las primeras horas y, ya puestos a pedir a los Reyes Magos, que a última hora no aparezca un premio en un lugar remoto. Que si hay que ir, pues se va, pero son días en los que moverse por la isla conlleva rezar a los dioses de cada cual para que no haya atasco.

¿Acabó el sorteo y acabó la histeria? Por el tono de las conversaciones, sí, pero no acaba ahí el trabajo. Porque hay más noticias que contar. Que se lo digan a Pepa, que en Fuerteventura estaba con una oreja en el sorteo y con el otro en las idas y venidas de la crisis del pacto de gobierno insular. Y porque este viernes estará en el quiosco una edición impresa que ya verán que no será lo mismo que en formato digital. Seguro que vale la pena acercarse a comprarla. Al menos le habremos puesto ganas en que salga bien. Como siempre. PD: No nos tocó el premio gordo. Si nos hubiese tocado, a ver quién iba a estar contando este rollo...Y feliz Navidad.