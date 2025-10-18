Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Resultados del sorteo de la Lotería Nacional del sábado 18 de octubre
La Lotería Nacional del 18 de octubre cae en Canarias y riega con los premios principales a una única isla

El sorteo de hoy, sábado 18 de octubre de 2025, con un primer premio de 600.000 euros a la serie, ha agraciado al número 70.504

CANARIAS7

CANARIAS7

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:23

Comenta

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, sábado 18 de octubre de 2025 agraciado con 600.000 euros a la serie, ha sido para el número 70.504. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 120.000 euros a la serie, ha sido para el número 02.133. Los reintegros del sorteo del sábado han sido para los números acabados en 4, 7 y 5.

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy ha agraciado a de Salamanca, Santa Cruz de Tenerife y Madrid. Por su parte, el segundo premio ha caído en Benavente, Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), Madrid, Valencia y Teruel.

Resultados de la Lotería Nacional

- 70.504, primer premio, 60.000 euros al décimo

- 02.133, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 7634, 0334, 0695 y 3573, premios de 150 euros

- 086, 085, 682, 038, 025, 130, 147, 106, 124 y 138, premios de 30 euros

- 23, 12, 69, 86, 31, 52, 04, 11 y 06, premios de 12 euros

- 4, 7 y 5, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Canarias7 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

