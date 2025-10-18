La Lotería Nacional del 18 de octubre cae en Canarias y riega con los premios principales a una única isla

Resultados del sorteo de la Lotería Nacional del sábado 18 de octubre

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, sábado 18 de octubre de 2025 agraciado con 600.000 euros a la serie, ha sido para el número 70.504. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 120.000 euros a la serie, ha sido para el número 02.133. Los reintegros del sorteo del sábado han sido para los números acabados en 4, 7 y 5.

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy ha agraciado a de Salamanca, Santa Cruz de Tenerife y Madrid. Por su parte, el segundo premio ha caído en Benavente, Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), Madrid, Valencia y Teruel.

Resultados de la Lotería Nacional

- 70.504, primer premio, 60.000 euros al décimo

- 02.133, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 7634, 0334, 0695 y 3573, premios de 150 euros

- 086, 085, 682, 038, 025, 130, 147, 106, 124 y 138, premios de 30 euros

- 23, 12, 69, 86, 31, 52, 04, 11 y 06, premios de 12 euros

- 4, 7 y 5, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Canarias7 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.