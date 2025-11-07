Horario y dónde ver en directo el Sorteo Extraordinario de la Cultura 2025 de Lotería Nacional

El sorteo se celebra este sábado 8 de noviembre desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado

CANARIAS7 Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

El sábado 8 de noviembre tiene lugar una de las citas más destacadas del calendario de Loterías y Apuestas del Estado: el Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional. La emisión asciende a 150 millones de euros, de los cuales el 70% se distribuirá en premios entre los participantes, alcanzando un total de 105 millones de euros.

El sorteo se llevará a cabo mediante el sistema tradicional de bombos múltiples, en un acto que tendrá lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Durante el desarrollo del evento, se extraerán las bolas correspondientes a las diferentes categorías de premios, entre ellas el primer premio de 1.500.000 euros por serie, el segundo de 300.000 euros, el tercero de 150.000 euros y doce premios de 75.000 euros por serie. En total, se repartirán más de 3.755.500 premios.

El Sorteo Extraordinario de la Cultura 2025 comenzará a las 13:00 horas (hora peninsular), lo que corresponde a las 12:00 horas en Canarias. A partir de ese momento, se desarrollará la extracción de números y premios, en un proceso que se prevé tenga una duración aproximada de 20 minutos.

Los seguidores de la Lotería Nacional podrán seguir el sorteo en directo a través de Canarias7, y comprobar todos los números online.