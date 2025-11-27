Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2025: horario, premios y dónde ver en directo

CANARIAS7 Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La ONCE dedica su tradicional sorteo del viernes a una edición especial de Black Friday, manteniendo intacta la estructura del Cuponazo y sumando una campaña promocional con premios adicionales. Esta iniciativa amplía la experiencia habitual del juego mediante regalos extra orientados al disfrute de actividades, tecnología y deporte.

La acción especial del Black Friday está activa entre el 12 y el 28 de noviembre, y pueden participar en ella todas las personas mayores de 18 años que adquieran el cupón físico del sorteo. Los cupones comprados por Internet a través de JuegosONCE no forman parte de la promoción de regalos, aunque sí permiten participar en el sorteo ordinario del Cuponazo.

Premios del sorteo del Cuponazo de la ONCE

El Cuponazo mantiene sus premios habituales: un único premio mayor de 6.000.000 € para el número que coincida a las cinco cifras y serie, junto con 134 premios de 40.000 € para quienes acierten las cinco cifras del número premiado. Además, el juego distribuye miles de premios adicionales de 500 €, 50 €, 6 € y 3 €, repartidos según las coincidencias con primeras o últimas cifras del cupón.

Los premios no son acumulables: si un cupón coincide con más de una categoría, se abonará únicamente el premio de mayor importe. La emisión del sorteo está compuesta por 100.000 números (del 00000 al 99999) y 135 series.

¡Un viernes que es mucho viernes! 🙌 Este 28/11 vuelve el #Cuponazo #BlackFriday de la ONCE: 6.000.000 € como cada viernes y, además, cientos de tarjetas regalo. ¡Mucho es mucho! Entra y registra tu cupón en https://t.co/SKkIY4Gk01 hasta el 28/11 ✨ #BienJugado pic.twitter.com/09faVC749w — JuegosONCE (@JuegosONCE) November 15, 2025

En la edición Black Friday, además de estos premios económicos, los participantes de la campaña promocional pueden optar a:

- 129 Tarjetas regalo «Plan ocio»: el ganador podrá elegir entre: 45 tarjetas regalo Netflix por valor de 60€, 40 tarjetas regalo Spotify por valor de 66€ (IVA incluido) y 44 tarjetas regalo Inticket por valor de 63,60€

- 60 tarjetas regalo de Mediamarkt por valor de 60 euros

- 60 tarjetas regalo de Decathlon por valor de 60 euros

Horario y cómo jugar al Cuponazo de Black Friday

Los sorteos del Cuponazo se celebran todos los viernes a partir de las 20:25 h (horario de Canarias). Los resultados se conocen minutos después y, en el caso del Cuponazo del Black Friday, puedes seguirlo en directo a través de Canarias7.

Para jugar, basta con registrarse en JuegosONCE o adquirir un cupón a un vendedor autorizado. En la web oficial, el usuario puede escoger un número aleatorio o seleccionar número, terminación y fecha de sorteo. Tras completar la compra, se recibe un correo con el comprobante y, una vez celebrado el sorteo, otro mensaje con los resultados y el ingreso del premio en caso de resultar agraciado.