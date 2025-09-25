Cruz Santa reparte parte del primer premio de la Lotería Nacional de este jueves El número 44.838, vendido parcialmente en la administración de Carretera Nueva, 32 en Tenerife, se lleva 30.000 € al décimo | Los reintegros correspondieron a las terminaciones 0, 4 y 8

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:44

La suerte ha sonreído a Tenerife este jueves 25 de septiembre de 2025. En el sorteo de la Lotería Nacional, el número 44.838 resultó agraciado con el primer premio de 30.000 euros al décimo, parte del cual se vendió en la administración ubicada en Carretera Nueva, 32, Edificio Granadillar 2, local 9, en Cruz Santa en Santa Cruz de Tenerife.

Además, los reintegros del sorteo correspondieron a los números terminados en 0, 4 y 8, llevando pequeños premios.