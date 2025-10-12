Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sorteo Extraordinario del día de la Hispanidad de la Lotería Nacional. C7
Lotería Nacional

Comprobar sorteo extraordinario del día de la Hispanidad 2025: resultados de la Lotería Nacional

Consulta el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, domingo 12 de octubre de 2025

CANARIAS7

CANARIAS7

Domingo, 12 de octubre 2025, 15:45

Comenta

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo Extraordinario del día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy domingo 12 de octubre de 2025 con un premio especial de 14.870.000 euros a una sola fracción y serie.

El sorteo de la Lotería Nacional se celebra este domingo 12 de octubre, a las 20:00 horas (hora canaria), en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Este sorteo llega con un importante reparto de premios y algunas particularidades que lo diferencian de los sorteos ordinarios.

La celebración del sorteo en domingo se debe a su carácter extraordinario. Por este motivo, el sábado no se celebró el sorteo ordinario, ya que toda la atención se centrará en la cita del Día de la Hispanidad. La duración prevista es de unos 30 minutos, por lo que los resultados completos estarán disponibles alrededor de las 20:30 horas.

Premios del Sorteo de la Hispanidad

El premio especial de este año será de 14.870.000 euros a una sola fracción y serie, la cantidad más alta del sorteo. Además, se repartirán premios para distintos niveles:

Primer premio: 1.300.000 euros a la serie (130.000 euros por décimo).

Segundo premio: 250.000 euros a la serie (25.000 euros por décimo).

Premios a números anterior y posterior al primero: 24.000 euros a la serie.

Premios a números anterior y posterior al segundo: 15.325 euros a la serie.

Terminaciones: 3.750 euros por serie (cuatro cifras), 750 euros (tres cifras) y 300 euros (dos cifras).

Reintegros: 15 euros por décimo.

Como ocurre con todos los sorteos oficiales en España, los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a una retención del 20 %. La deducción solo se aplica sobre la cantidad que exceda ese importe, lo que afecta especialmente al primer premio y al premio especial.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Canarias7 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet desvela lo que llega a Canarias a final de octubre: superior a lo normal
  2. 2 Muere un motorista al chocar contra un coche en Firgas
  3. 3 El joven apuñalado en Manuel Becerra se recupera en el Hospital Doctor Negrín
  4. 4 La segunda acusación particular también retira los cargos contra Raúl Asencio
  5. 5 Denunciado el comisario de Arrecife por dar positivo en un control de alcoholemia
  6. 6 Lluvia de millones a cambio de maltrato: «Nos roban y aplican sanciones ilógicas»
  7. 7 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  8. 8 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Fran Acosta
  9. 9 Tres emergencias y un negocio en expansión: la red de acogida de menores en Canarias
  10. 10 La Policía Nacional descubre una denuncia falsa por desaparición en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Comprobar sorteo extraordinario del día de la Hispanidad 2025: resultados de la Lotería Nacional

Comprobar sorteo extraordinario del día de la Hispanidad 2025: resultados de la Lotería Nacional