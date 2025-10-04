Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Resultado del sorteo de la Lotería Nacional del sábado
Sorteo Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: resultado de hoy sábado 4 de octubre

Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 4 de octubre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.

CANARIAS7

CANARIAS7

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:35

Comenta

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 4 de octubre de 2025. Comprueba tu número de la lotería y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.

La Lotería Nacional celebra su sorteo ordinario todos los jueves y sábados de todas las semanas. Estos sorteos están administrados por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar un décimo que está compuesto por un número entre el 00000 y el 99999 y una serie.

El precio del décimo de Lotería Nacional es de 6 euros los sábados ordinarios.

El premio que brinda el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado es mayor cuanto mayor sea el coste del cupón adquirido. Las posibilidades de hacerte con el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional es de 1 entre 100.000, siendo las probabilidades mayores cuanto más se rebaja la cuantía de los premios.

Los sorteos de la Lotería Nacional del sábado reparten un primer premio de 600.000 euros a la serie, 60.000 euros al décimo y un segundo de 120.000 a la serie y 12.000 euros al décimo.

Las primeras extracciones de 2, 3 y 4 cifras tienen un premio por décimo de 12, 30 y 150 euros al décimo respectivamente, a los que se suman premios al número anterior y posterior al primer y segundo premio, a la centena y al reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Canarias7 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  2. 2 Redada en Las Canteras para proteger el arbolado
  3. 3 Guerra de pancartas en Santa Catalina: el Ayuntamiento retira las denuncias sobre la suciedad y las obras inacabadas
  4. 4 30 detenidos y 21 investigados por robar en las maletas de pasajeros de Tenerife Sur
  5. 5 Detenido un buceador por extraer más de 80 kilos de cocaína en un buque en el Puerto de Las Palmas
  6. 6 Suben las tarifas del taxi: esto es lo que costará un trayecto en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7

    Israel anuncia el fin de los bombardeos en Gaza
  8. 8 «Mezquino y cobarde»: el pleno de Las Palmas de Gran Canaria más sucio
  9. 9

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
  10. 10 La Aemet espera el golpe de la dorsal subtropical que rozará Canarias tras el fin de semana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Comprobar Lotería Nacional: resultado de hoy sábado 4 de octubre

Comprobar Lotería Nacional: resultado de hoy sábado 4 de octubre