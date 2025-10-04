Comprobar Lotería Nacional: resultado de hoy sábado 4 de octubre

CANARIAS7 Sábado, 4 de octubre 2025, 11:35 Comenta Compartir

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 4 de octubre de 2025. Comprueba tu número de la lotería y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.

La Lotería Nacional celebra su sorteo ordinario todos los jueves y sábados de todas las semanas. Estos sorteos están administrados por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar un décimo que está compuesto por un número entre el 00000 y el 99999 y una serie.

El precio del décimo de Lotería Nacional es de 6 euros los sábados ordinarios.

El premio que brinda el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado es mayor cuanto mayor sea el coste del cupón adquirido. Las posibilidades de hacerte con el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional es de 1 entre 100.000, siendo las probabilidades mayores cuanto más se rebaja la cuantía de los premios.

Los sorteos de la Lotería Nacional del sábado reparten un primer premio de 600.000 euros a la serie, 60.000 euros al décimo y un segundo de 120.000 a la serie y 12.000 euros al décimo.

Las primeras extracciones de 2, 3 y 4 cifras tienen un premio por décimo de 12, 30 y 150 euros al décimo respectivamente, a los que se suman premios al número anterior y posterior al primer y segundo premio, a la centena y al reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Canarias7 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.