Estafas online en Canarias: cómo comprar y pagar con seguridad

La forma de adquirir productos y servicios ha entrado en una nueva era con la llegada de las compras por internet. Las distancias con los establecimientos de venta, así como su horario, han dejado de ser relevantes. Ahora, a través del entorno online, se puede encontrar un mercado abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.

Esto, que suena muy bien y tremendamente útil, tiene también su parte negativa. Y es que, aprovechando el uso masivo de este tipo de plataformas, se ha producido un claro aumento de las estafas online, especialmente en regiones como Canarias.

Los ciberdelincuentes tratan de aprovecharse de su anonimato y de la confianza de los usuarios con el fin de obtener un beneficio económico. Lamentablemente, se trata de algo que cada vez resulta más común y que se puede ver en otros sectores como es el del juego online. De hecho, cada vez es más común encontrarse con la reseña de casinos online con licencia en España, con el fin de evitar que personas caigan en las garras de estafadores sin escrúpulos.

En este texto vamos a explorar cómo identificar esas señales de fraude, recomendaremos métodos de pago con un alto grado de seguridad y mencionaremos los pasos a seguir en caso de tener que presentar una reclamación tras ser víctima de una estafa.

Señales de fraude en una compra online

Existen varios elementos que permiten reconocer una estafa de este tipo. Los más comunes son los siguientes:

•Precios muy bajos: cuando una oferta resulta demasiado buena para ser verdad, probablemente sea ficticia. Los ciberdelincuentes acostumbran a ofrecer productos exclusivos a precios irrisorios con el fin de atraer víctimas.

•Sin información de contacto: la desconfianza debe aumentar cuando el vendedor no tenga en su portal online ningún dato de contacto, como teléfono o dirección física.

•Sitios web no profesionales: páginas con errores ortográficos, imágenes de baja resolución o enlaces que no llevan a ninguna parte suelen ser fraudulentas.

•Métodos de pago extraños: dar únicamente la opción de realizar abonos a través de transferencias bancarias o servicios de envío de dinero sin intermediarios es un comportamiento común.

•Falta de políticas claras: el hecho de que no exista información sobre devoluciones, garantías o atención al cliente es también una señal de alerta.

Métodos de pago seguros

Con el fin de proteger las finanzas al realizar una compra online, es básico elegir un método de pago seguro. Estos son algunos ejemplos:

•Tarjeta de crédito o débito: da protección al consumidor y evita la aparición de cargos fraudulentos.

•Billeteras digitales: servicios como PayPal, Apple Pay o Google Pay proporcionan una capa adicional de seguridad, ya que no comparten los datos bancarios con el vendedor.

•Bizum: muy usado en España, permite transferencias inmediatas y seguras entre particulares.

•Tarjetas prepago: una opción magnífica teniendo en cuenta que únicamente se puede gastar el saldo cargado previamente.

Pasos a seguir en caso de estafa

Si, aun habiendo tomado precauciones, se produce una estafa, es importante actuar de forma inmediata. Estas son algunas de las medidas recomendadas:

•Contactar con el vendedor: en primer término, no está de más tratar de resolver la situación directamente con la tienda online.

•Informar al banco: notificar la situación para que bloquee posibles cargos adicionales y proteja las cuentas del usuario.

•Denunciar ante las autoridades: puede hacerse a través de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Ayuda aportar capturas de pantalla, correos electrónicos o evidencias de la posible estafa.

•Contactar con organismos de consumo: si la tienda está registrada en España, también se puede presentar una reclamación en la Agencia Española de Consumo.

•Uso de plataformas de resolución de conflictos: existe el Sistema Arbitral de Consumo, que ofrece una vía rápida y gratuita para resolver disputas entre consumidores y empresas.

•Monitorear cuentas: es recomendable revisar el estado de las cuentas bancarias, además de cambiar las contraseñas de acceso a cualquier portal de banca online.

El ejemplo de los casinos online con licencia en España

Como se ha comentado en este texto, las estafas en compras online se han vuelto algo bastante común. Sin embargo, los fraudes también han aflorado en otros sectores, como los casinos online. Asegurarse de que cualquier plataforma de juego tenga licencia oficial en España es algo crucial. Como ya se comentaba al principio de este texto, resulta de gran ayuda consultar una reseña de casinos online autorizados para operar en el país puede evitar muchos sustos.

El hecho de optar por una plataforma de juego online con permiso para operar resulta muy beneficioso para el jugador. Nadie pone en duda la idea de disfrutar de los juegos de azar que han perdurado en el tiempo, pero sí es clave poder llevar a cabo esta actividad de forma totalmente segura. Cuando hay dinero de por medio, cualquier iniciativa que se tome para garantizar la seguridad es poca.