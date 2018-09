Trump provoca risas en la ONU con una hiperbólica defensa de sus hazañas

Trump, un presidente alérgico a las críticas, hizo una apuesta arriesgada al llevar a la ONU la misma frase que sus votantes aplauden sin chistar en sus mítines políticos, y que sólo consiguió arrancar carcajadas nerviosas en el auditorio donde pronunció su segundo discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

"En menos de dos años, hemos conseguido más que casi ningún otro Gobierno en la historia de nuestro país", sentenció Trump al inicio del discurso.

Las risas de algunos diplomáticos se escucharon hasta por televisión y parecieron desconcertar a Trump, quien trató de defenderse con un "es verdad" antes de esbozar una sonrisa y reconocer: "No me esperaba esa reacción, pero no pasa nada".

Las delegaciones presentes trataron entonces de quitar hierro al asunto al intercalar algunos aplausos entre las risotadas, pero pronto marcaron distancias con la retórica nacionalista de Trump al guardar silencio durante el resto del discurso, sin aplaudir ninguna otra frase.

Es más, cuando Trump advirtió de que "Alemania se volverá completamente dependiente de la energía rusa si no cambia el rumbo de inmediato", algunas cámaras captaron las sonrisas y gestos de sorna de la delegación alemana en el auditorio.

Trump trató de restar importancia a esa anécdota en declaraciones a periodistas horas después, al afirmar que le pareció "genial" lo que pasó y que su frase "estaba pensada para provocar risas".