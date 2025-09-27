Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Robinson reunió hace un par de semanas a cien mil manifestantes en Londres. AFP

Tommy Robinson, el 'mártir' británico de la extrema derecha

El impulsor de la multitudinaria manifestación ultra de Londres se ha convertido en un controvertido activo de las filas radicales

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:08

Cien mil manifestantes reclamaron, literalmente, la unión del Reino hace apenas dos semanas en las calles de Londres. Para reafirmar la identidad patria, sus consignas ... demandaban mano dura contra la inmigración ilegal y restricciones a las medidas de apoyo a los solicitantes de asilo. Fue una victoria de la extrema derecha, pero, tal vez, supuso cierta contrariedad para Reform UK, el mayor partido de esa ala radical. Parece una contradicción, pero el éxito de la cita implica un gran triunfo personal para Andrew McMaster, Paul Harris, Stephen Yaxley_Lennon y Wayne King, un puñado de nombres que se corresponden con una misma persona que ahora atiende como Tommy Robinson. El 'enfant terrible' de la política británica ha demostrado su poder de convocatoria y reclama un lugar en el frente reaccionario, tendencia en auge en toda Europa y al otro lado del Canal de la Mancha.

