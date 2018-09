Tercera acusación de agresión sexual contra el candidato de Trump al Supremo

El abogado Michael Avenatti ha desvelado que su cliente, a la que ha identificado como Julie Swetnick, quien ha presentado una denuncia en la que afirma que Kavanaugh de echar drogas en las bebidas en algunas fiestas a chicas "para poderse aprovechar de ellas".

No obstante, la mujer no acusa directamente al juez de agredir sexualmente a otras mujeres, aunque en su denuncia sí dice que le vio en varias ocasiones "beber excesivamente y realizar conductas inapropiadas, incluido mostrarse excesivamente agresivo con chicas y no aceptar un no por respuesta". "Esta conducta incluyó acariciar y manosear a chicas sin su consentimiento", añade, según informa el portal Politico.

Además, señala que Kavanaugh estuvo presente cuando ella misma fue víctima de una violación en grupo por varios chicos durante una de las fiestas. Swetnick está dispuesta a testificar ante la Comisión Judicial del Senado, según su abogado, pero por ahora los senadores no han respondido a su oferta o a que su clienta se someta a la prueba de un polígrafo.

Según ha explicado Avenatti, un crítico declarado de Trump, su clienta es una antigua empleada gubernamental que todavía goza de algunos permisos de seguridad. "Es una mujer valiente y honesta. Pedimos que su privacidad y la de su familia se respeten", ha escrito en su Twitter, en el que ha publicado una foto de su clienta y la denuncia.

Kavanaugh ya ha salido al paso de estas nuevas acusaciones en su contra. "Esto es ridículo y de ciencia ficción", ha dicho el juez en una declaración difundida por la Casa Blanca. "No sé quién es y esto nunca ocurrió", ha añadido.

Trump denuncia «falsas acusaciones»

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las nuevas alegaciones de abuso sexual contra Kavanaugh son "falsas" y cargó contra el abogado que las difundió.

"(El letrado Michael) Avenatti es un abogado de tercera que es bueno haciendo falsas acusaciones como hizo conmigo y como está haciendo ahora con el juez Brett Kavanaugh", aseveró el mandatario republicano en su cuenta de Twitter.

Avenatti, que publicó este jueves un testimonio bajo juramento de esta nueva mujer que acusa a Kavanaugh, también ejerce la defensa de Stormy Daniels, la actriz porno que se encuentra inmersa en una batalla legal contra el presidente.

El abogado de la presunta víctima de abusos, Julie Swetnick, publicó en Twitter la versión de su cliente.

"Aproximadamente en 1982 fui víctima de una de estas violaciones en grupo, o trenes, en la que Mark Judge (amigo del juez) y Brett Kavanaugh estaban presentes", explicó Swetnick, quien no precisó si alguno de los dos participó directamente en la agresión.