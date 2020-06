Sin Operación paso del Estrecho

El ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, ha anunciado este lunes que este verano no habrá ‘Operación paso del estrecho’ porque no ha «podido prepararse», según informaron medios del país alauita. Sin embargo, esto no significa –especifican– que los ciudadanos que residan en el extranjero no vayan a poder regresar de visita, aunque cabe recordar que las fronteras de Marruecos siguen cerradas aún.