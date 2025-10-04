Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Gbagbo nació en el seno de una familia de dieciocho hijos hace 76 años, cuando el territorio era aún una colonia gala. R. C.

Simone Gbagbo, el regreso de la primera dama

Perfil ·

La que fuera la mujer más poderosa y temida de Costa de Marfil aspira a ser la primera presidenta del país africano

P. Arrugaeta

Sábado, 4 de octubre 2025, 16:58

Comenta

El retorno de una anciana millonaria a su localidad natal es el punto de partida de la obra más famosa del dramaturgo Friedrich Dürrenmatt. 'La ... visita de la vieja dama' es la historia de una venganza perpetrada por aquella mujer humillada por las fuerzas vivas del pueblo cuando era joven y pobre. Simone Gbagbo también ha vuelto. Ella, que fue arrestada en el búnker presidencial y el vídeo de su captura difundido en internet, encarcelada, juzgada y condenada a veinte años de prisión, y que, además, padeció el escarnio de compartir a su marido con otra mujer, ha regresado como la figura pública que fue y lo quiere todo.

