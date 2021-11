Veintiuna personas han muerto al intentar escapar de Kabul

Una semana de caótica evacuación en Kabul deja al menos 21 muertos a las puertas del aeropuerto, según las cifras ofrecidas por la OTAN, debido a disparos y a los aplastamientos en estampidas humanas. Los 5.800 soldados desplegados por Estados Unidos aseguran el perímetro interior del aeródromo, pero el exterior está bajo control talibán y allí miles y miles de personas tratan de acceder de manera desesperada a un vuelo que les saque del Emirato. Muchos de ellos son colaboradores de la Alianza Atlántica temerosos de las represalias de unos islamistas que ya han comenzado una purga política a nivel nacional.

«Estados Unidos, con todo su poder y sus medios ha fracasado a la hora de imponer el orden en el aeropuerto. Reina la paz y el orden en todo el país, pero hay caos solamente en el aeropuerto de Kabul», denunció Amir Khan Mutaqi, responsable islamista quien advirtió que la evacuación «debe terminar lo más rápido posible».

Aunque la fecha marcada para el final de la misión internacional es el 31 de agosto, los problemas para llevar a cabo la evacuación abren la puerta a que se tenga que extender, algo que no convence a unos talibanes que día a día consolidan su poder en las calles. En esta primera semana se calcula que unas 28.000 personas han podido ser sacadas del país, según datos de medios como la cadena catarí Al-Yasira. Pero quedan muchas más en Kabul y el resto de provincias intentado llegar al aeropuerto, la única puerta de salida que se ha convertido en una trampa mortal.

«Quieren evacuar a 60.000 personas entre ahora y finales de este mes. Es algo matemáticamente imposible», aseguró el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, en declaraciones a AFP. Asimismo, lamentó que las medidas adoptadas por Estados Unidos en el aeropuerto de Kabul dificultan la huida de los afganos que trabajaron para los europeos y aseguró haberse «quejado».

Aplastados y deshidratados

Para ilustrar el drama que se vive en el aeródromo, la cadena británica Sky News ha emitido imágenes de al menos tres cadáveres cubiertos con telas blancas en el exterior de las instalaciones. Un reportero, identificado como Stuart Ramsay, dijo que las personas en primera fila están siendo «aplastadas» y que la gente está «deshidratada y aterrorizada».

«Todos sabíamos que llegaría el día de la retirada, pero no me podía imaginar semejante desastre, es vergonzoso», comenta al otro lado del teléfono un agente de seguridad europeo con dilatada experiencia en la formación de las fuerzas de seguridad afganas. Durante sus años en Kabul se encontró con «una Policía lastrada por la corrupción, los bajos sueldos y la falta de motivación y supongo que el Ejército sería igual o peor», pero en su opinión «nada justifica una salida de este tipo, dejando a quienes colaboraron con nosotros tirados y a expensas de poder acceder o no al aeropuerto».

Este agente se muestra sorprendido por la velocidad de los sucesos y asegura que «me cuesta pensar que un servicio de inteligencia tan fuerte como el de Estados Unidos no tuviera la información correcta». «Igual es que estamos ante una decisión política y los dirigentes de turno no han hecho caso a los informes que les han ido llegando», señaló.