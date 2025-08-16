Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El arce era toda una referencia cultural dentro de Gran Bretaña. AFP

El sicomoro de Robin Hood

Parque de Northumberland ·

Los vándalos que talaron el árbol más famoso de Gran Bretaña han sido condenados a cuatro años de cárcel

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 17:25

Nunca han sido buenos tiempos para los árboles. Los bosques primigenios han sido ancestrales víctimas del hombre, ávido de tierras de cultivo. La roturación sistemática ... comenzó hace 12.000 años, en el Neolítico, y no ha cesado hasta el momento presente, a pesar de la creciente conciencia medioambiental. Al parecer, la ética se pliega ante requerimientos perentorios y bien remunerados como la demanda de amplias superficies para la explotación del aceite de palma, por ejemplo. Entonces, el medio natural se puede devastar.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia sorprende a quienes están de vacaciones en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Una tormenta con truenos sorprende a Maspalomas
  3. 3 Multa a un pasajero que obligó a desviar un vuelo destino a Lanzarote por fumar, ir borracho e insultar a pasajeros
  4. 4 Santa Catalina a ojos de un turista: un emblema en deterioro
  5. 5 Una colisión cerca de Agüimes deja 4 heridos leves y daños materiales
  6. 6 La covid repunta en Canarias y dispara la venta de test: «Es un error creer que ya no hay riesgo»
  7. 7 Urbanismo tumba las 548 alegaciones de Las Torres
  8. 8 Suspendido el inicio de la caza en Gran Canaria por el riesgo de incendios
  9. 9 Hawai Poké evoluciona y revoluciona con su nueva carta genuinamente hawaiana
  10. 10 El calor no da respiro: los termómetros alcanzan los 34 grados

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El sicomoro de Robin Hood

El sicomoro de Robin Hood