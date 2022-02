Rusia ralentiza su ofensiva terrestre en Ucrania pero intensifica los bombardeos aéreos

A juzgar por los partes de guerra ucranianos y las informaciones difundidas a través de las redes sociales, las tropas rusas apenas avanzaron la pasada noche, salvo en la parte sureste del país, en donde, según informaciones del Ministerio de Defensa ruso, tomaron la ciudad portuaria de Berdiansk. Kiev continúa bajo control de las autoridades ucranianas mientras que Járkov, la segunda ciudad del país, repelió el domingo un ataque del Ejército ruso y durante la noche no se produjo un nuevo intento de asalto, aunque el aeropuerto y otros objetivos en los alrededores continúan bajo el fuego de la aviación y los misiles rusos.

En un comunicado difundido esta mañana, el Estado Mayor del Ejército ucraniano sostiene que «los ocupantes rusos desaceleraron el ritmo de la ofensiva, pero siguen tratando de obtener éxitos en algunas áreas». La nota hace referencia a los ataques más recientes de la artillería y la aviación rusa «contra edificios residenciales» en las localidades ucranianas de Zhitomir y Chernígov «en violación del derecho humanitario internacional».

Anoche se registró también una enorme explosión cerca de la ciudad de Cherkassy, al sureste de Kiev, al parecer al ser alcanzado un depósito de municiones por un misil. El departamento castrense ucraniano asegura que «el enemigo está desmoralizado y sufre fuertes pérdidas. Hemos visto frecuentes casos de deserción y desobediencia. El enemigo se dio cuenta que la propaganda y la realidad son diferentes».

Según distintas fuentes, el número de bajas en las filas rusas en el quinto día de la invasión supera los 5.000 soldados. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konáshenkov, reconoció ayer que «hay muertos y heridos» entre los soldados rusos, pero no aportó cifras. Hoy, en su habitual comparecencia matinal, Konáshenkov anunció que «la aviación rusa ha logrado la supremacía aérea sobre todo el territorio de Ucrania».

El portavoz militar dijo que, desde el comienzo de la «operación especial», «las Fuerzas Armadas rusas han atacado 1.114 instalaciones de infraestructura militar ucraniana (…) se destruyeron 314 tanques y otros vehículos blindados de combate, 57 lanzacohetes múltiples, 121 piezas de artillería de campaña y morteros, 274 unidades de vehículos militares».

Según su informe, «las tropas rusas han tomado las ciudades de Berdiansk y Energodar (…) protegen y controlan completamente el área alrededor de la planta de energía nuclear de Zaporozhye». La central de Chernóbil también se encuentra en manos de las fuerzas rusas. Así mismo, Konáshenkov ha hecho un llamamiento a la población de Kiev para que «abandonen libremente la capital por la carretera hacia Vasilkov. Esta vía está despejada y es segura».

Ayer domingo, el Ejército ucraniano alertó del avance de un gran convoy de vehículos blindados rusos hacia la capital ucraniana. Poco después, imágenes de satélite de Maxar Technologies mostraban una columna rusa de más de cinco kilómetros de largo en dirección hacia Kiev a una distancia de unos 65 kilómetros. La formación incluía tanques, blindados, camiones y cisternas de combustible.

Mientras tanto, tras frustrarse el domingo las negociaciones entre Rusia y Ucrania para un alto el fuego, esta mañana ha llegado a la frontera ucraniana la delegación ucraniana para abordar las conversaciones. El Kremlin aceptó el viernes la oferta de «neutralidad» y diálogo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y parecía que no iba a cuajar debido a que la ofensiva rusa no cesa y a las discrepancias sobre el sitió en donde tendría lugar. Primero se habló de Minsk, la capital de Bielorrusia, y luego de Gómel, ciudad también bielorrusa. Pero en Kiev declinaron ambas sedes por considerar que Bielorrusia está involucrada en el conflicto. Zelenski dijo ayer no tener muchas esperanzas de que las conversaciones con Rusia sirvan para algo.