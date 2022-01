Rusia se prepara para reconocer las repúblicas rebeldes de Donetsk y Lugansk

Como hiciera Rusia en agosto de 2008, cuando reconoció la independencia de los territorios rebeldes georgianos de Abjasia y Osetia del Sur, la Duma (Cámara Baja del Parlamento ruso) se está planteando hacer lo mismo con las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk en Ucrania. Estos dos enclaves separatistas son la causa de la actual tensión entre Moscú y Occidente, en donde se apoya a Kiev.

El presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, dijo este viernes que «vemos al presidente -de Ucrania- Volodímir Zelenski ignorando los acuerdos de Minsk. La OTAN quiere ocupar Ucrania y. tanto lo uno como lo otro puede llevar a una tragedia. No debemos permitirlo». Según su opinión, «hay que buscar soluciones para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y compatriotas en la República Popular de Donetsk y en la República Popular de Lugansk». Rusia ha entregado ya casi 100.000 pasaportes a ciudadanos del este de Ucrania.

Así que Volodin explicó a la Prensa que «estamos hablando de una iniciativa presentada por los diputados del Partido Comunista de la Federación Rusa, encabezados por Gennadi Ziugánov», consistente en aprobar la petición de que el presidente Vladímir Putin reconozca a Donetsk y Lugansk como estados independientes. El jefe del Legislativo ruso aseguró que «Serguéi Mirónov, ya ha declarado que su grupo parlamentario, Rusia Justa, está dispuesto a apoyar el proyecto de ley y también, de forma más amplia, el Partido Liberal Democrático» (LDPR) del ultranacionalista Vladímir Zhirinovski.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, al que pertenece Volodin, no se ha pronunciado todavía, pero hará lo que diga Putin, del que depende en última instancia que progrese o no la propuesta. En cualquier caso, el hecho de que se plantee hoy la cuestión, cuando los ministros de Exteriores de Rusia y Estados Unidos se reúnen en Ginebra para seguir buscando la forma de desescalar la tensa situación en torno Ucrania, indica que se trata de un instrumento de presión más de Moscú como lo son también las maniobras navales anunciadas este jueves por el Ministerio de Defensa ruso y que se llevarán a cabo en medio mundo.

Rusia Unida detenta la mayoría absoluta en la Duma y con el apoyo de los otros grupos parlamentarios presentes en el hemiciclo se lograría un apoyo aplastante a la moción. El presidente de la Cámara afirmó que «los diputados de Rusia Unida, que se han pronunciado repetidamente sobre este tema, también están preocupados por la vida de los ciudadanos y compatriotas rusos que viven en el territorio de Donetsk y Lugansk. Estamos ante un asunto muy serio y responsable».

A este respecto, Volodin señaló que «se celebrarán consultas con los portavoces de las distintas facciones parlamentarias la semana que viene para discutir la iniciativa y luego, sobre la base de los resultados que se obtengan, se llevará al Consejo de la Duma Estatal».

Después de que Georgia intentará recuperar por la fuerza Osetia del Sur, en agosto de 2008, envió tropas a la zona, venció a las fuerzas georgianas y reconoció la independencia de ese enclave y también de Abjasia. A continuación, ya como estados independientes, concluyó con ellos sendos acuerdos de «cooperación militar», lo que permitió el despliegue del Ejército ruso en sus respectivos territorios. De facto, Osetia del Sur y Abjasia son actualmente protectorados rusos, en donde Georgia no tiene nada que hacer. Exactamente lo mismo podría suceder con Donetsk y Lugansk, si no se alcanza un acuerdo entre Rusia, Ucrania y Occidente o si la OTAN no lo impide, algo que se adivina muy poco probable.