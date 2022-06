Rusia amenaza a Lituania con medidas para defender sus intereses

El Ministerio de Exteriores lituano tuvo este lunes que salir al paso del ultimátum lanzado por Moscú por bloquear el tránsito ferroviario de las mercancías incluidas en la lista de sanciones hacia el enclave de Kaliningrado, territorio que perteneció a Alemania (la antigua Königsberg), pero que la Unión Soviética se anexionó tras el final de la II Guerra Mundial. Según el jefe de la Diplomacia lituana, Gabrielius Landsbergis, la prohibición del tránsito de metales ferrosos (incluido el acero) entre Rusia y Kaliningrado «no es una decisión de Lituania, sino una consecuencia de las sanciones de la Unión Europea contra Moscú».

«En primer lugar, esto no es una iniciativa lituana, sino que son sanciones europeas que han entrado en vigor desde el 17 de junio y que están aplicando actualmente nuestros ferrocarriles», aseguró Landsbergis en Luxemburgo durante la reunión de ministros de Exteriores de la UE. Según sus palabras, «lo estamos haciendo en coordinación con la Comisión Europea».

El Departamento de Aduanas de Lituania, por su parte, aseguró que estas restricciones «se conocen desde mediados de marzo como parte del cuarto paquete de sanciones europeas». Esta nueva tanda de sanciones, adoptada el 15 de marzo, «impuso limitaciones al acero ruso y a otros artículos a partir de metales ferrosos en virtud de contratos concluidos antes del 17 de junio, con lo que a partir del 18 de junio no pueden transportarse por el territorio de la Comunidad».

La portavoz del Departamento de Aduanas, Lina Laurinaitytė-Grigiene, sostiene que «el tránsito terrestre entre la región de Kaliningrado y otras regiones de Rusia no se ha detenido ni bloqueado. El tránsito de pasajeros y mercancías no sujetos a sanciones de la UE continúa. Lituania no ha impuesto ninguna restricción unilateral, individual o adicional a este tránsito. No hemos recibió instrucciones adicionales y no tomaremos ninguna otra medida». Laurinaitytė-Grigiene adelantó que la misma prohibición entrará en vigor el 10 de julio para el cemento, el alcohol y otros productos, el 10 de agosto para el carbón y otros minerales sólidos y el 5 de diciembre para el petróleo ruso.

El Ministerio de Exteriores de Rusia anunció este lunes por la mañana mediante un comunicado que había sido convocada la encargada de negocios lituana, Virginia Umbrasiene, para entregarle la protesta por el bloqueo de las mercancías rusas «sin previo aviso». La Cancillería rusa exige en la nota «el levantamiento inmediato de estas restricciones, medidas que consideramos una provocación de la parte lituana, ya que viola las obligaciones jurídicas internacionales de Lituania, principalmente la Declaración Conjunta de la Federación Rusa y la Unión Europea sobre el tránsito entre la región de Kaliningrado y el resto del territorio de la Federación Rusa de 2002». Exteriores ruso califica además la actitud de Lituania de «abiertamente hostil» y advierte que «si en un futuro próximo el tránsito de carga entre la región de Kaliningrado y el resto del territorio de la Federación Rusa a través de Lituania no se restablece por completo, Rusia se reserva el derecho de tomar medidas para proteger sus intereses nacionales».

Andréi Klímov, jefe de la comisión del Consejo de la Federación (Cámara Alta) para la Protección de la Soberanía Nacional, advierte que, si Vilna no echa marcha atrás, «Rusia tendrá las manos libres para resolver el problema por cualquier medio disponible (...) ya que Lituania dejará sin legitimidad todos los acuerdos y tratados sobre su pertenencia a la UE». Klímov alertó que «boquear a un ente perteneciente a Rusia es un acto de agresión directa contra Moscú que nos obligaría a recurrir a la legítima defensa». Aunque a nivel puramente oficioso, este lunes en Moscú se hablaba de la posibilidad de abrir por la fuerza el llamado corredor de Suwalki, en la frontera entre Polonia y Lituania, que uniría Bielorrusia con Kaliningrado a costa de territorio polaco y lituano. Esta medida, de llevarse a cabo, provocaría un conflicto directo entre Rusia y la OTAN.

El vicepresidente del Senado ruso, Konstantín Kosachiov, afirmó en su canal de Telegram que las autoridades lituanas están violando el derecho internacional. «Como estado miembro de la UE, Lituania, en el marco de las sanciones viola una serie de compromisos internacionales jurídicamente vinculantes que afectan no solo a las obligaciones de Lituania, sino también a las de la Unión Europea en su conjunto».

Se refiriere al artículo 12 del Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre la Federación de Rusia y la Unión Europea de fecha 24 de junio de 1994, que, según Kosachiov, «aún no ha sido denunciado». «Este documento establece que cada parte asegura el libre tránsito por su territorio de las mercancías originarias del territorio aduanero o con destino al territorio aduanero de la otra parte», agregó.

El senador ruso ha acusado a Bruselas de vulnerar también «los principios de la Organización Mundial de Comercio». Según su punto de vista, «a este ritmo, Occidente puede incluso terminar violando la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982, donde también existe la libertad de tránsito (...) del mismo modo que el espacio aéreo». El gobernador de Kaliningrado, Antón Alijánov, alertó a Moscú el 17 de junio sobre «una reducción significativa del tráfico ferroviario de mercancías desde otras regiones de Rusia a través de Lituania».