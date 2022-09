Robles teme que la comunidad internacional «se está olvidando de Afganistán»

El Colegio de Abogados de Las Palmas ha acogido este viernes la inauguración de la jornada 'Afganistán, la guerra silenciosa', que ha sido organizada por la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias y ha contado con la participación de la ministra de Defensa, Margarita Robles. La ministra mostró preocupación debido a que la comunidad internacional «se está olvidando de Afganistán».

«Las mujeres afganas tienen la obligación de no callarse y denunciar en toda oportunidad lo que está pasando en su país. Solo tendremos esperanza si todos y cada uno de nosotros somos luchadores por esos derechos de las mujeres en Afganistán», agregó la ministra.

Por su parte, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, resaltó el «sentimiento de esperanza» que transmiten las juezas afganas y su actitud para que la situación en este país, desde el año pasado bajo el régimen talibán, cambie. Así, subrayó el papel cada vez más importante de los movimientos encabezados por mujeres alrededor del mundo para impulsar cambios y el progreso de las sociedades.

En esta línea, Pérez señaló la importancia del derecho y la ley como únicos instrumentos para consolidar las conquistas y el progreso en la sociedad, ya que son los que permiten asentar el resultado de la lucha contra la violencia, la iniquidad o la desigualdad. « Ninguna de esas batallas es definitiva hasta que no llega el derecho y la ley. De nada valen los progresos, movimientos y conquistas sociales hasta que se conviertan en una ley», puntualizó.

«El derecho no puede llamarse derecho si no es derecho ajustado a las normas internacionales. No cualquier mandato, religioso o social, es verdadera ley solo porque se publique en un boletín oficial», matizó.

De igual manera, enfatizó que el derecho «es verdadero» cuando se aplica por tribunales y jueces y juezas independientes y también ha puesto de relieve que en estos momentos en Sudamérica, Italia, Irán o Estados Unidos las protestas ante las injusticias sociales están encabezadas por mujeres.

El consejero mostró su «satisfacción, orgullo y honor» por poder compartir una iniciativa que traslada hasta Canarias a mujeres del mundo del derecho y judicatura de Afganistán, pues «nos permite a los insulares ponernos en contacto con los padecimientos, los sentimientos y las dificultades de otros lugares del mundo».

A este respecto, consideró que las juezas afganas transmiten un sentimiento de esperanza «sin el cual la vida es imposible».

«No podemos abandonar a quienes han arriesgado su vida»

También asistieron al evento el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell; y la diputada octava del Colegio de Abogados de Las Palmas, Pino de la Nuez.

Álvaro García Ortiz manifestó sobre el encuentro, que obliga a la reflexión sobre cuáles son nuestras obligaciones como comunidad y que, por ello, «no podemos abandonar a quienes han arriesgado su vida por sostener el Estado de derecho en Afganistán».

Mientras, Victoria Rosell puso de relieve el valor de los convenios internacionales como base para evitar «que todo se venga abajo», ya que nuestro ordenamiento jurídico y nuestra Constitución se interpretan acorde a ellos. «Los derechos humanos solo lo son si son universales y se respetan en todas partes», sostuvo.

De forma previa, intervino la diputada octava del Colegio de Abogados de Las Palmas y presidenta de THEMIS (Asociación de Mujeres Juristas), Pino de la Nuez, quien recordó que las mujeres afganas habían conquistado espacios que eran reservados a los hombres pero que, desde que en el año 2021 llegó al país asiático el régimen talibán, hemos sido testigos de los retrocesos en los derechos sociales.