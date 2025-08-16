Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotoilustración: El Correo

Robert F. Kennedy Jr, la oveja negra

Perfil ·

El Secretario de Salud en el gabinete de Donald Trump se desvincula de la tradición demócrata de su familia

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 17:24

Estados Unidos es una república, pero lo quiere todo, incluso oropeles monárquicos, así que posee su propia dinastía, la de los Kennedy. Esta estirpe de ... origen irlandés representa lo más cercano a una familia real que existe en el país. Su azarosa historia se antoja acorde con las ínfulas de la mayor potencia global y las peripecias de los miembros no tienen nada que envidiar a los Windsor, por ejemplo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia sorprende a quienes están de vacaciones en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Una tormenta con truenos sorprende a Maspalomas
  3. 3 Multa a un pasajero que obligó a desviar un vuelo destino a Lanzarote por fumar, ir borracho e insultar a pasajeros
  4. 4 Santa Catalina a ojos de un turista: un emblema en deterioro
  5. 5 Una colisión cerca de Agüimes deja 4 heridos leves y daños materiales
  6. 6 La covid repunta en Canarias y dispara la venta de test: «Es un error creer que ya no hay riesgo»
  7. 7 Urbanismo tumba las 548 alegaciones de Las Torres
  8. 8 Suspendido el inicio de la caza en Gran Canaria por el riesgo de incendios
  9. 9 Hawai Poké evoluciona y revoluciona con su nueva carta genuinamente hawaiana
  10. 10 El calor no da respiro: los termómetros alcanzan los 34 grados

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Robert F. Kennedy Jr, la oveja negra

Robert F. Kennedy Jr, la oveja negra