Raúl Castro, en su despedida: «No podemos cometer errores»

Castro ha hecho hincapié en que «su ascenso hacia la máxima responsabilidad no ha sido fruto del azar ni del apresuramiento». «No cometimos el error de acelerar el proceso«, sino que «se pensó con serenidad el tránsito hacia las diferentes responsabilidades partidistas y gubernamentales».

«El compañero Díaz-Canel no es un improvisado», ha dicho. «A lo largo de los años ha demostrado madurez, capacidad de trabajo, solidez ideológica, sensibilidad política y fidelidad y compromiso hacia la Revolución», ha destacado ante la nueva Asamblea Nacional.

«En lo que a mí se refiere, me mantendré desempeñando el cargo de primer secretario del PCC en mi segundo y último mandato, que expira en el año 2021, cuando concluirá el proceso de transferencia paulatina y ordenada de las principales responsabilidades a las nuevas generaciones», ha declarado.

Para garantizar futuros traspasos de poder conservando el modelo actual, ha encargado al Gobierno y al PCC crear con la suficiente antelación "la cantera de los principales dirigentes de la Revolución". Por si acaso, seguirá vigilante: "Si mi salud me lo permite, seré un soldado más junto al pueblo defendiendo esta Revolución".

Sin más «errores»

Castro ha admitido que "a estas alturas" esperaba que la "actualización del modelo económico y social" de Cuba que emprendió en 2011 "estaría ya en proceso de ejecución, con diferentes grados de desarrollo". Sin embargo, "los principales problemas no están resueltos".

El menor de los Castro ha dado además una guía política a Díaz-Canel : "Vivimos en unos tiempos donde no podemos cometer errores". A este respecto, ha recordado que los errores de otros "dieron al traste con procesos importantísimos para la Humanidad y cuyas consecuencias estamos pagando muchos países (...), entre ellos el nuestro".

Defiende su acercamiento a Obama y advierte a Trump

"Aunque sabíamos que nos enfrentábamos a un proceso de enorme complejidad", ha confesado, "nos hicimos ilusiones de que sería un camino corto y fácil". Y se encontraron con el "obstáculo colosal" de la antigua mentalidad, "una incompleta valoración de los costos y los beneficios" y falta de control y pasividad en la implementación.

"Hemos aprendido importantes lecciones de los errores cometidos y la experiencia acumulada nos permitirá continuar, a paso más seguro y firme, con los pies y los oídos bien pegados a la tierra, para así evitar retrocesos inconvenientes" en los resultados "nada despreciables" que se han conseguido, ha afirmado.

Entre las tareas pendientes, ha mencionado la reforma de la Constitución, que "no modificará el carácter irrevocable del socialismo"; eliminar la dualidad monetaria y cambiaria, que "continúa dando serios dolores de cabeza"; y "la implantación" del trabajo por cuenta propia y de las cooperativas no agropecuarias, para liberar el Estado de la carga que suponen las "actividades no estratégicas".