Putin arremete de nuevo contra Ucrania en su rueda de prensa anual

Desde Kiev se anunciaba el miércoles la consecución de un nuevo acuerdo sobre la enésima tregua en la llamada «línea de contacto» entre las tropas ucranianas y las fuerzas separatistas de los territorios rebeldes de Donetsk y Lugansk. Pero cualquiera lo diría porque el presidente ruso, , aprovechó este jueves su rueda de prensa anual para vapulear otra vez a las autoridades de Kiev. La comparecencia, la número 17 desde su llegada al poder, duró cuatro horas y respondió a 55 preguntas.

«Los acuerdo de Minsk exigen efectuar cambios en la Constitución ucraniana y ¿dónde están esos cambios? Además está escrito que tales modificaciones deben consensuarse con los representantes de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk (…) y, no sólo no proponen ninguna enmienda constitucional ni están dispuestos a acordar nada, encima no quieren ni sentarse a hablar con ellos y les llaman terroristas», declaró Putin respondiendo a las preguntas de los periodistas en relación con las tensiones existentes entre Kiev y Moscú.

Según sus palabras, las autoridades ucranianas «en lugar de escuchar los deseos de paz de la gente y aprovechar que constituyen el sentir general en la sociedad ucraniana, Zelenski –el presidente ucraniano- llegó al poder y, como sus predecesores, cayó bajo la influencia de elementos radicales, lo que llaman en Ucrania nátsiki», en alusión a los ultranacionalistas, pero incluyendo en el término el matiz semántico de neonazi.

A juicio del máximo dirigente ruso, en Ucrania estarían preparando una acción militar para recuperar Donbass. «Se nos dice: la guerra, la guerra, la guerra. Uno tiene la impresión de que se puede estar preparando una tercera operación militar de Ucrania –contra Donbass- y se nos advierte de antemano: no interfieran, no protejan a esas personas», afirmó. Según él, «ante tal evolución de los hechos, Rusia debe reaccionar y hacer algo».

Recuerdo soviético

Putin volvió a recalcar que lo que tuvo lugar en Ucrania en febrero de 2014 fue un «golpe de Estado», cuando tras casi tres meses de revuelta en la plaza del «Maidán» de Kiev, la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, decidió destituir al entonces presidente del país, Víctor Yanukóvich. Recordó además que, durante la época soviética, Ucrania, que según él, «nunca había sido un Estado», se incorporó «territorios que históricamente habían sido de Rusia y lo hizo sin preguntar a nadie, sin consultar con sus habitantes». Responsabilizó de ello a Lenin.

Aseguró además que «antes de 2014, ni nos podíamos imaginar lo que iba a pasar en Crimea. Sin embargo, «tras el golpe de Estado en Kiev, ¿cómo podíamos negarnos a tomar bajo nuestra protección a Sebastopol y Crimea y a las personas que viven allí? Era imposible. Nos pusieron en una situación en la que no pudimos tomar otra decisión«, refiriéndose a la anexión de la península en marzo de 2014.

El Kremlin siempre ha argumentado que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia. En este sentido, Putin reiteró que el asunto de la incorporación de Crimea a Rusia «está cerrado definitivamente», dejando así claro que la reivindicación de Kiev de recuperar ese territorio es utópica.

En sus réplicas, el presidente ruso mostró malestar por la actual situación en el este de Ucrania. Manifestó que, en el contexto de las hostilidades entre el Ejército ucraniano y los rebeldes separatistas, Kiev y sus aliados occidentales actúan de forma «agresiva» en relación con Rusia y son una «amenaza». «Tenemos que reflexionar sobre nuestra seguridad, no sólo para hoy, mañana o la semana que viene, sino de cara al futuro (…) no se puede vivir mirando por encima del hombro a ver ¿qué va a pasar, cuándo nos van a atacar?», insistió. E hizo referencia a cómo Occidente «engañó descaradamente» a Rusia cuando, tras la desintegración de la URSS, «la OTAN prometió no expandirse» hacia el este.

Garantías de seguridad

A este respecto, Putin incidió de nuevo en la necesidad de que su país obtenga de Estados Unidos y la Alianza Atlántica «garantías de seguridad». «Y nos exigen a nosotros garantías de seguridad. Son Ustedes los que tienen que darnos esas garantías de seguridad de forma inmediata, ahora mismo», señaló respondiendo a la pregunta de la televisión británica Sky News. El pasado día 17 de diciembre, Moscú presentó a Occidente sus propuestas sobre seguridad en dos documentos exigiendo, entre otras cosas, que Ucrania no entre a formar parte de la OTAN ni ningún otro estado de su entorno, limitar la presencia de la OTAN en los países del Este y prohibir el emplazamiento de misiles de alcance medio y armas nucleares en el Viejo Continente.

Este jueves Putin dijo haber observado una actitud «positiva» por parte de Washington y Bruselas a las demandas de Rusia y estimó que a comienzos de 2022 habrá ya negociaciones al respecto en Ginebra. «Se han designado ya representantes por ambas partes» y reiteró que cualquier futura ampliación de la OTAN es «inaceptable». El martes, durante una reunión con el generalato ruso, Putin alertó de que, si Occidente no atiende las demandas de Rusia, habrá una respuesta de carácter «militar».

El jefe del Kremlin habló también de la economía de su país, de la evolución de la pandemia, del envenenamiento que sufrió su principal adversario político, Alexéi Navalni, asunto del que pidió cerrar página porque, según él, «no hay una sola prueba» de tal delito en contra de responsables rusos. Llamó «estafador» a Navalni, que cumple actualmente una condena de dos años y medio de cárcel, y dijo que la represión lanzada contra sus opositores lo que persigue realmente es impedir la influencia extranjera en Rusia. «Les recuerdo lo que nuestros adversarios han estado diciendo durante siglos: Rusia no puede ser derrotada, solo puede ser destruida desde dentro», lanzó a la audiencia.