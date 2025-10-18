Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Thiel se mantiene como un gran desconocido para la mayoría de estadounidenses. Fotoilustración: El Correo

Peter Thiel, la obsesión por el anticristo

Perfil ·

Las teorías apocalípticas del jurista nazi Carl Schmitt se han convertido en la hoja de ruta para el multimillonario de la tecnología, acérrimo defensor de Trump

Caroline Conejero

Nueva York

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:57

Comenta

El multimillonario de la tecnología, cofundador de PayPal y Palantir, Peter Thiel, cuya pasión por la filosofía apocalíptica es el tema central de una reciente ... serie de conferencias privadas, vive obsesionado con el fin del mundo. «Cristiano ortodoxo pequeño», como él mismo se define, lleva dos años volcado en una gira para difundir sus ideas sobre la escatología bíblica a través de mensajes variables y a veces contradictorios. Durante dos horas, la audiencia escucha perpleja las disertaciones del millonario libertario sobre el fin del mundo, el armagedón que describe la Biblia, y el anticristo, una figura que según la tradición cristina unificará a la humanidad bajo un solo gobierno antes de entregarla al apocalipsis.

