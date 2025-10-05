Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así vivimos el Real Madrid-Gran Canaria en directo: El conjunto blanco desactiva el nuevo proyecto de Lakovic en su estreno liguero
Dos militares participan en una patrulla de reconocimiento en Cisjordania. AFP

Trump promete una tregua en Gaza «inmediatamente» después de que Israel inicie un primer repliegue militar

Las delegaciones hebrea e islamista negociarán desde el lunes la liberación de los rehenes bajo la advertencia de Netanyahu de que no avanzará en el proceso si no son entregados todos los cautivos

M. Pérez

Domingo, 5 de octubre 2025, 14:12

Comenta

Los negociadores israelíes, palestinos y estadounidenses ya están en El Cairo o llegarán en las próximas horas bajo la enorme presión de lograr que éste ... sea el último fin de semana de guerra en Gaza. Tras los prolegómenos dominicales y el intercambio de los primeros mensajes, la reunión entre los equipos del Estado hebreo y de Hamás se celebrará este lunes en un balneario cercano a la capital y con el Ministerio de Exteriores egipcio como anfitrión. Cara a cara se encontrarán el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, brazo derecho de Netanyahu, y Khalil al-Hayya, el líder islamista a quien Israel intentó asesinar hace menos de tres semanas en Catar.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  2. 2 Interior instala 306 equipos en los aeropuertos de las islas para realizar el nuevo control de fronteras
  3. 3 En la casa de la UD Las Palmas hay que respetar las normas
  4. 4 Las Palmas de Gran Canaria atrae a los amantes del coleccionismo
  5. 5 Tres heridos por un accidente de moto
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  7. 7 Muere tras volcar su coche y quedar atrapado en el interior en Fuerteventura
  8. 8 Dónde Saborear Gran Canaria según Rosa Rodríguez, especializada en nutrición deportiva, clínica y patologías digestivas
  9. 9 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»
  10. 10 El reto de la docencia compartida en Canarias: «Es la mejor manera de llegar al alumnado»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Trump promete una tregua en Gaza «inmediatamente» después de que Israel inicie un primer repliegue militar

Trump promete una tregua en Gaza «inmediatamente» después de que Israel inicie un primer repliegue militar