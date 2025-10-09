Trump: «Ojalá ésta sea una paz duradera para Oriente Medio»

«Hemos puesto fin a la guerra en Gaza». Donald Trump se dirigió este jueves eufórico a su gabinete durante la reunión con secretarios de ... Estado y altos cargos que celebró en la Casa Blanca con el acuerdo Israel-Hamás como único punto. «En realidad, a un nivel mucho mayor, logramos la paz, ojalá una paz duradera en Oriente Medio», confesó a su equipo.

Fue una jornada triunfal para el líder republicano, aunque es harto dudoso que resulte suficiente para adjucarse el Nobel de la Paz, como es su deseo desde que llegó por primera vez al Despacho Oval en 2017. No obstante, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que Trump «se lo merece» e incluso difundió un montaje gráfico en el que él mismo le coloca la medalla del comité. Nada que ver con la imagen reciente de Netanyahu pidiendo perdón a Catar por haber bombardeado Doha mientras Trump le sostiene el teléfono con cara de muy pocos amigos. El acuerdo de paz hizo fluir los parabienes. Cada uno elogió al otro como artífice del pacto.

Talento y unidad

El inquilino de la Casa Blanca, sin embargo, aprovechó el contexto a fondo: dijo que se trata de un «avance trascendental» en Oriente Medio y su octava contribución a solucionar un conflicto bélico (no citó los otros siete). «Conseguimos un avance que muchos decían que era imposible», se jactó antes de destacar el «talento» de sus enviados -Steve Witkoff, Jared Kuschner y Marco Rubio- y la contribución de los países árabes y otros actores internacionales. «El mundo entero se unió; tantos países que ni siquiera lo habríamos imaginado», concluyó.