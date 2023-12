Los trágicos mensajes de WhatsApp del vasco asesinado por Hamás: «Me han tirado una granada a la puerta y me ha hecho una herida en el brazo»

El vasco Iván Illarramendi, de 46 años, y su mujer, la chilena Dafna Garcovich, de 47, fueron asesinados por Hamás el 7 de octubre, el mismo día en que se produjo la masacre en los kibutz que se cobró 1.200 vidas, incluida la de otra española, una sevillana de 19 años que estaba haciendo el servicio militar. No llegaron a estar secuestrados. La identificación de los cadáveres se demoró porque aparecieron calcinados y apenas había tejidos para realizar los análisis. Los cuerpos estaban en la granja agrícola Kissufin, donde vivían desde hacía años, muy cerca de la frontera con la Franja.

Ahora, el periódico 'El Confidencial' ha sacado a la luz los agónicos mensajes de WhatsApp que Illarramendi se intercambió con su círculo más cercano antes de perder la vida. Natural de Zarautz y tras residir un tiempo en Bilbao donde se crio con una tía, se trasladó con su mujer, de raíces israelíes, al lugar donde encontraron la muerte.

Los mensajes que llegaron a sus conocidos en España reflejan la tragedia que vivieron durante horas él, su esposa y las cerca de 300 personas que se encontraban con ellos en la granja ante la violencia de los terroristas de Hamás y el desconocimiento de lo que estaba ocurriendo. A las diez y media de la mañana, Illarramendi mandó su último chat. Después, silencio.

«Mañana peligrosa»

'El Confidencia' relata cómo en la mañana del 7 de octubre Illarramendi se puso en contacto con España para informar de que algo iba mal: «Mañana peligrosa estamos teniendo. Estamos bien, pero me han disparado. Han entrado en mi casa». En ese momento, miles de terroristas de Hamás ya llevaban tiempo sembrando la muerte en las localidades límitrofes de Gaza, principalmente los kibutz y el festival de música electrónica Supernova.

La familia de su esposa, Dafna Garcovich, lleva 30 años asentada en territorio israelí. A Illarramendi sus conocidos le han definido como un «chico serio, reservado y trabajador» comprometido con su tierra de residencia hasta el punto de que «aprendió hebreo, que es difícil para un extranjero». A cambio, él les enseñó el significado de 'kaixo', hola en euskera. Aficionado del Athletic, le gustaba cocinar platos españoles para su familia política. De hecho, trabajaba como cocinero en otro kibutz ubicado a unos minutos en coche que también fue atacado. Los mensajes de alerta del vasco fueron contestados con preocupación por su entorno en España: «Como???? Quien!????? Te han dado??? Me cago en diooossss. Sal de ese puto país!!!!».

Los ciudadanos israelíes que viven cerca de Gaza conviven con los misiles lanzados por Hamás. Saben que tienen apenas unos segundos para dejar lo que están haciendo en ese momento para meterse en la habitación acorazada que tiene cada vivienda cuando suenan las alarmas. Pero el aquel 7 de octubre no sonó ninguna sirena, ni la inteligencia ni el Ejército judío fueron capaces de prevenir la incursión de Hamás. «Estamos en la habitación de seguridad. No me llames, no quiero hacer ruido», pidió Illarramendi a sus conocidos.

«Me han tirado una granada»

Desde España, le mandaron el pantallazo de una información de prensa en la que se informaba de que Israel había declarado el estado de alerta de guerra. «No, si ya me he enterado. Lo de esta mañana ha sido la hostia», contestó Illarramendi, siempre según las conversaciones de WhatsApp que reproduce 'El Confidencial'. «¿Pero estáis bien?, ¿o te ha dado un balazo? ¿Físicamente estás bien?». Illarramendi explicó a sus allegados que estaba herido, pero no era grave: «Sí, estamos bien, un balazo no, de milagro, pero han tirado una granada a la puerta y me ha hecho una herida en el brazo y me ha caído metralla en el pecho. La puerta de casa tiene unos cuantos balazos, sé que se ha roto el espejo y no sé qué más».

Posteriormente trataron de conectar de nuevo con él sin éxito: «Cómo vais. ¿Los militares actúan o qué?», «Por favor, Iván, contéstame»,«Me estoy poniendo nervioso»,, «Necesito oírte». Estos wasaps se fueron acumulando uno tras otro sin recibir respuesta. Todo había terminado.